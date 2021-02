Didamse visboer na 25 jaar met pensioen

Visboer Toon van den Berg was 25 jaar lang een vast gezicht op de markt in Didam. De 69-jarige Didammer stond vorige week voor het laatst in zijn kraam en heeft het stokje per 1 februari doorgegeven aan zijn zoon Robert van den Berg.

“Eens komt er een tijd dat je moet zeggen: ‘Nou is het klaar.’ En dat is nu”, aldus de visboer over de reden voor zijn pensionering. “Ik kan alles nog en ben aardig goed in orde , maar ik ben bijna zeventig. Het is mooi geweest.” Samen met zijn vrouw Gaby runde Toon jarenlang vol passie zijn viskraam, welke eigenlijk een uit de hand gelopen hobby is. “Ik begon thuis met het roken van paling. Dat breidde zich uit naar braderieën en tuinfeesten en resulteerde uiteindelijk in onze viskraam.” Hoewel de visboer vrede heeft met zijn pensioen gaat hij de gesprekken met zijn vaste klanten missen. Toch vervult het hem met trots dat zijn zoon Robert de viskraam overneemt: “Ik vond het altijd leuk als mijn kinderen door zouden gaan met de vis.”



Zelf runt Robert samen met zijn vrouw cateringbedrijf Smaakvolsmaak in Loil. Hij hoefde dan ook niet lang na te denken toen zijn vader hem benaderde: “Het is een goedlopend bedrijf, waar mensen graag komen voor een praatje en gezelligheid. Daar wil ik op voortborduren.” Hoewel hij zijn vaders levenswerk voortzet, voeren Robert en zijn vrouw enkele aanpassingen door. “Ik heb een horeca-achtergrond, dus wil wat meer mee met de tijd”, zegt Robert. “We richten ons op gerechtjes die mensen snel in de oven kunnen schuiven, kant en klare pastasalades en soepen.”