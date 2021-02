De moderne bakker bakt zijn brood overdag

Bakker Paul Berntsen uit Didam wil het vak moderniseren: "Geen nachtwerk meer voor de bakkers." De bakker ziet dat door de coronaregels de piek van de broodverkoop verschuift. "Thuiswerkers komen rond de lunch", vertelt Berntsen. Dus is het in zijn ogen nu een ideaal moment om te experimenteren met het overdag bakken van brood in plaats van 's nachts.

Nu de overheid al een tijd een avondklok heeft ingesteld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is hij ervan overtuigd geraakt dat het kan. "Je ziet door de pandemie dat mensen zich kunnen aanpassen." Waarom zouden we dan niet de traditie van het 's nachts brood bakken doorbreken, denkt hij. Op zijn website schrijft Berntsen erover.

Jonge bakkers hebben nu minder een sociaal leven

Jonge bakkers hebben nauwelijks een sociaal leven, omdat ze overdag slapen. Berntsen wil dit veranderen. De drie bakkers in zijn zaak, bakken vijf dagen in de week om half twee 's nachts het brood. "Nu met de avondklok is dat niet erg", lacht Nino Wienholts, broodbakker. "Maar straks wil je ook in de kantine nog even een leuke avond hebben."

Bakker Michel Geurts heeft een 2-jarige zoon en hij twijfelt of hij liever overdag het brood bakt. "Aan de ene kant zie ik mijn zoon nu veel. Vervolgens gaan we tegelijk slapen. Als ik overdag werk, zie ik hem pas in de avond."

"Als we het vak aantrekkelijker willen maken moet je veranderen", vertelt Berntsen. Elke doordeweekse dag in de nacht werken wil niet iedereen en daarom vindt Berntsen dat het anders moet. "Dan moet de consument er wel aan wennen dat het brood er niet om acht uur ligt."

'Moderne' bakker bakt overdag

Voor de klanten van de bakker zal het anders zijn als het vers gebakken brood op de dag wordt gebakken. "Dat verschuift het moment naar tien uur in de ochtend bijvoorbeeld. Maar dan kan je er ook voor kiezen om acht uur 's avonds ook nog brood en gebak aan te bieden." Hij vertelt vrolijk verder dat hij erin gelooft: "Ik heb al veel positieve reacties ontvangen." Berntsen hoopt dat meer mensen iets zien in de 'moderne' bakker die overdag bakt.

Experiment van start

Wanneer hij het broodbakken ook daadwerkelijk over een andere boeg gooit, is nog onduidelijk. "Ik ga ermee experimenteren overdag" legt de Didamse bakker uit. Zijn personeel is ook nog niet helemaal overtuigd van het plan, dus daar gaat Berntsen ook mee om de tafel.

Nieuwe cijfers van het CBS: in 2020 waren 1,2 miljoen werkenden soms of regelmatig in de nacht aan het werk. Dat is 13,5 procent van alle werkenden. Artsen, verzorgenden, sociaal werkers en verpleegkundigen zijn de grootste groepen nachtwerkers. Door de recente afname daalde het percentage nachtwerkers van 14,8 in 2019 naar 13,5 in 2020. De grootste beroepsgroep onder werkenden in de nacht zijn de artsen. Het percentage nachtwerkers in Nederland was in 2019 – het meest recente jaar waarover cijfers voor alle EU-landen beschikbaar zijn – hoger dan het gemiddelde van de Europese Unie. Tussen de lidstaten liep het percentage uiteen van 7,8 in Litouwen tot 21,5 in Slowakije. In de buurlanden België en Duitsland werkte een lager percentage in de nacht.