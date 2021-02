GLD doc - Gehavend

Liefde is een basisbehoefte van de mens, evenals een dak boven je hoofd. Maar wat als je dat laatste niet hebt? De dakloze Björn (45) & Inge (65) slapen liever samen op straat dan gescheiden van elkaar in een daklozenopvang. Het is een race tegen de winter.

Als Björn 14 is, ontmoet hij de dan 34-jarige Inge. Een turbulent leven volgt waarin ze elkaar jarenlang uit het oog verliezen, maar later worden herenigd. Ze worden verliefd en trouwen in 2017. Maar ze mogen niet lang van hun geluk genieten als ze in 2018 op straat komen te staan.

In deze korte documentaire krijgen we een uniek kijkje in hun liefdesleven. Is er plaats voor romantiek en intimiteit als je op straat slaapt? Wat doet het met een huwelijk? Waar gaat het goed en waar schuurt het? Hoe zien zij hun toekomst samen? De winterperiode komt eraan en dat maakt hun leven niet makkelijk, de tijd dringt.

Het is koud buiten en thuis hebben we allemaal de verwarming aan, maar dit is niet voor iedereen weggelegd. Deze film laat een rauwe werkelijkheid van dakloosheid zien. Zo hebben veel mensen nog steeds vooroordelen over daklozen. “Ga toch werken!” horen Björn en Inge dan ook vaak. In Gehavend wordt duidelijk dat het iedereen kan overkomen, ook als je een luxeleven hebt geleid. De documentaire is een 25 minuten durende emotionele achtbaan waarin zowel wordt gelachen als gehuild. Gehavend gaat over het roerige verleden van het liefdeskoppel, over intimiteit op straat en een kenmerk van hun relatie: kibbelen. Gaat het Björn en Inge lukken om vóór de winter een dak boven hun hoofd te hebben?

De documentaire Gehavend is op 16 februari om 17:20 uur te zien bij Omroep Gelderland. De documentaire online (terug)kijken? Dat kan via Uitzending Gemist.