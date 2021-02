Nieuw spoor in 25 jaar oude Nijmeegse moordzaak

De 85-jarige Pieter Baams werd in 1996 vlak voor Kerst voor het laatst in levende lijve gezien. Een camera in het verzorgingstehuis waar hij woonde, registreerde hoe de Nijmegenaar met een aktetas op pad ging en vervolgens weer thuis kwam zonder die tas. Op eerste kerstdag bleek Baams verdwenen. Zes weken later vond de waterpolitie zijn lichaam in het water van de Merwede bij Gorinchem. De man bleek gewurgd met een damesceintuur.

Cold case

Na al die jaren is nog steeds niet duidelijk wie er achter zijn dood zit. Het rechercheteam werd na twee maanden al opgeheven wegens gebrek aan aanwijzingen. In de herfst van 2018 kwam de zaak weer in het nieuws. Een cold case-team ging aan de slag met een nieuwe tip. Dat leidde tot aandacht in het programma Opsporing Verzocht, maar niet tot een dader.

Pieter Baams. Foto: Familie Baams

Vissers

Nu heeft de politie dus wederom een tip ontvangen. Baams onderhield contact met vissers en zou volgens de tip iets te weten zijn gekomen over een roof waarbij veel waardevol visserstuig ontvreemd zou zijn.

De politie wil over de inhoud van de tip echter niets kwijt. "We nemen de nieuwe informatie erg serieus en doen nu nader onderzoek", laat een woordvoerder weten.

