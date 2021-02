Woede en teleurstelling over negatief advies rond Arnhemse villamoord

Een teleurstelling voor de betrokkenen. Dat is het negatieve advies van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad over herziening van de Arnhemse villamoord. Het advies betekent dat de kans klein is dat rechters de omstreden zaak nogmaals tegen het licht houden.

In totaal dienden acht veroordeelden het verzoek tot herziening in. Zo ook de nabestaanden van de veroordeelde Dave, die destijds kort na zijn veroordeling in zijn cel zelfmoord pleegde. De indieners van het herzieningsverzoek menen twintig jaar geleden bij het gerechtshof onterecht veroordeeld te zijn tot lange gevangenisstraffen.

De advocaat-generaal gaat daar in een advies aan de Hoge Raad dus niet in mee. En dat is een domper voor de betrokkenen. Maken zij nu nog kans? Ja, theoretisch wel. Want de Hoge Raad kan in haar uiteindelijke oordeel over het herzieningsverzoek tot een ander inzicht komen dan de advocaat-generaal. Erg gebruikelijk is dat overigens niet.

Teleurgesteld en woedend

Bij de zitting waren niet alleen de advocaten van betrokken veroordeelden aanwezig. Ook drie mannen die destijds achter tralies verdwenen, waren van de partij. Zij verklaarden meteen diep teleurgesteld te zijn. Veroordeelde Nevzat Altay zei woedend te zijn tegenover de camera van Een Vandaag en desnoods door te willen vechten tot het Europese Hof. Volgens de veroordeelden is de werkelijke dader van de wrede moord die in 1998 een 63-jarige vrouw het leven kostte, nooit opgepakt.

Omstreden onderzoek

In 2014 verscheen een rapport waarin deskundigen stelden dat er bij het onderzoek naar de moord grote fouten zijn gemaakt door de politie. Zo zouden verdachten zwaar onder druk zijn gezet om verklaringen af te leggen.

De afgelopen jaren kwam daar nog een aantal omstreden feiten bij. Zo concludeerde een commissie in opdracht van de overheid dat er fouten zijn gemaakt bij het veiligstellen van het forensisch bewijs. Ook zou justitie hebben verzwegen dat een informant de politie zou hebben gestuurd met info. Dat zou bij de politie mogelijk tot tunnelvisie hebben geleid.

Het Openbaar Ministerie (OM) liet vorig jaar al weten toch te weinig gronden te zien voor herziening van de zaak. Daar blijft het nu bij.