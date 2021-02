Omroep Gelderland en zeven lokale omroepen starten met nieuwe serie: B&B in GLD

B&B in GLD is vanaf 8 februari te zien op gld.nl en YouTube. Foto: Omroep Gelderland

Dit voorjaar gaan Omroep Gelderland en zeven lokale omroepen samen op zoek naar Bed and Breakfasts in Gelderland, die zich bevinden op unieke locaties. De nieuwe serie B&B in GLD is vanaf 8 februari te zien op gld.nl en YouTube.

In de online serie krijgen lokale omroepen de kans om hun ‘parels’ uit de omgeving te laten zien. De lokale omroepen maken een selectie van de B&B’s uit hun regio. Het zijn nieuwe plekjes waar nog van alles te ontdekken is!

Bijzondere gebouwen

Tijdens de uitzendingen nemen we uiteraard een kijkje in alle sfeervolle B&B’s, maar dat is niet het enige. Ook ontdekken we bijzondere gebouwen waar overnachtingsplekken zijn ingericht, zoals een vliegtuig en een kerk. Zo wordt een overnachting wel heel avontuurlijk!

Het programma is het resultaat van een programmawedstrijd voor lokale omroepen, georganiseerd door Omroep Gelderland. B&B in GLD is een idee van programmamaker Hennie Kolkman van LOCO Media, die als winnaar naar voren kwam. Ondanks corona is het gelukt de serie te maken.

Liefst zeven lokale omroepen gaan op pad om twee bijzondere B&B’s uit hun omgeving onder de aandacht te brengen:

RN7 : B&B de Blauwe Steen + Opoe Sientje Bed & Breakfast

Regio8: Anna Reintjes Bed & Breakfast + B&B Kadushi

RTV Apeldoorn: Vliegtuigsuite + Bed & Bubbels

Loco Media Groep: B&B De Heughte + Rijsgaardhoeve

RTV Rijnstreek: Bed & Breakfast De Kerk Doorwerth + De Willemshoeve

Berkelstroom: Alana Bed & Breakfast + Dat Bolwerck

LOE Media: B&B De Oogappel + Bed and Breakfast Rose Garden

Benieuwd naar deze nieuwe avontuurlijke serie? Bekijk de online serie dan vanaf 8 februari via gld.nl en YouTube en ontdek wekelijks nieuwe items.