Horecamagnaat wordt ambassadeur voor politieke partij

Oubaha heeft 21 horecazaken in het oosten van Nederland, onder andere in Arnhem en Nijmegen. Hij ontpopte zich tijdens de coronacrisis als voorvechter omtrent de horeca en alle maatregelen die genomen werden en uitte vaak zijn onvrede daarover in regionale en landelijke media.

Geen toekomstperspectief

Het frustreert hem dat er bij persconferenties van demissionair premier Rutte en minister De Jonge geen toekomstperspectief wordt geboden voor zijn sector. “Waarom wordt er niet gestart met onderzoeken hoe de horeca weer veilig open kan?”, zegt Oubaha. “Daarnaast vallen de steunpakketten veel lager uit dan het kabinet beloofde, een klacht die brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland deelt."

Zie ook: Horecagigant Oubaha: 'Met technologie kunnen we nu al open'

Oubaha vindt gehoor voor zijn klachten bij de politieke beweging Code Oranje. Lijsttrekker Richard de Mos is oud-horecaondernemer en zegt ‘als geen ander’ te bergrijpen hoe de sector zich voelt. “Horecaondernemers teren in op hun spaarcenten, bouwen enorme schulden op, of erger: ze gaan straks bij bosjes failliet. Onaanvaardbaar.”

Ministerie voor MKB & Horeca

Het Marshall-plan dat zij samen opstelden bevat tien speerpunten. Ze willen onder andere dat er een ministerie voor MKB (Midden-klein bedrijf) & Horeca komt, met een eigen minister en staatssecretaris, maar wel vallend onder het ministerie van Economische Zaken.

Daarnaast willen ze de macht van bierbrouwers doorbreken – veel horecazaken zijn eigendom van grote brouwerijen of worden door de brouwerijen gefinancierd en zijn dus van hen afhankelijk – en moet ‘oneerlijke concurrentie’ in de hotelsector worden tegengegaan. Daarmee doelen ze op verhuur van bedden via bijvoorbeeld Airbnb.