Er staan komend weekend weer demonstraties gepland in Apeldoorn

Een actievoerder zondag in Apeldoorn. Foto: Luciano de Graaf

Twee organisaties hebben bij de gemeente Apeldoorn aangegeven komend weekend te willen demonstreren. Afgelopen zondag zette Apeldoorn nog groot in, vanwege een demonstratie tegen de coronamaatregelen. De angst was dat het uit de hand zou lopen, maar dat gebeurde niet.

Burgemeester Ton Heerts legde maandagavond aan de raad uit waarom hij naar rigoureuze maatregelen greep, zoals een noodbevel voor de hele stad Apeldoorn. De politie kon op die manier snel ingrijpen bij eventuele misstanden. Op de toegangswegen werden politiecontroles gehouden.

Uiteindelijk werden vijf aanhoudingen verricht, 128 mensen zijn door de politie teruggestuurd. De raad was maandagavond unaniem in complimenten aan burgemeester en handhaving voor dat optreden. Alleen de PvdD had liever dat er geen politiepaarden werden gebruikt.

Komen ze of komen ze niet?

Heerts vertelde dat voor komend weekend opnieuw twee demonstraties gepland zijn. Op zaterdag één op het Marktplein: "Maar dat kan niet, want dan is er markt."

Die van zondag zou eveneens op het Marktplein moeten plaatsvinden. Of de beide demonstraties ook echt (mogen) plaatsvinden en of die opnieuw gericht zijn tegen de coronamaatregelen, vertelde Heerts er niet bij.

Waarom werd juist Apeldoorn uitgekozen voor de demonstratie? Dat had volgens de burgemeester een logische verklaring: "Apeldoorn ligt centraal en de organisator van de demonstratie op het Museumplein kondigde in acht andere steden demonstraties aan." Op die lijst van steden stond eerst Eindhoven, dat liep vorige week enorm uit de hand. De volgende was Apeldoorn.

'Bakkie doen'

Omdat er veel tumult ontstond na uit de hand gelopen protesten in Amsterdam en Eindhoven, trok de organisatie zich terug voor het evenement in Apeldoorn. Maar de geest was al uit de fles en op sociale media bleef het rondzingen dat mensen 'een bakkie wilden komen doen'.

Uiteindelijk werd besloten om een demonstratie toe te staan op het Zwitsalterrein, maar wel met de nodige voorzorgsmaatregelen. Heerts hoopt dat zulke grootschalige maatregelen komend weekend niet nodig zijn, mochten er weer demonstraties komen.

