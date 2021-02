Winkeliers in Doetinchem hunkeren naar versoepeling coronamaatregelen

De opwinding is bij veel winkeliers alweer groot, terwijl demissionair premier Mark Rutte het ook allemaal nog moet bevestigen. "Iedereen wil natuurlijk weer iets doen", zegt Hunter. "En als we als afhaalpunt mogen werken, moet je natuurlijk wel nadenken over hoe je dat gaat inrichten. En wat doe je bijvoorbeeld met je afhaaltijden? Je kunt niet de hele dag open zijn alsof je winkel weer gewoon open is."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Bijspringen in de zorg

Hunter is zelf druk gebleven, ook tijdens deze lockdown. "Ik ben gediplomeerd verpleegkundige en ik ben bijgesprongen in de zorg. Ze kunnen natuurlijk wel wat extra handen gebruiken en zo kan ik me nuttig maken."

Toch wil ze niets liever dan verder met haar bakwinkel. "Je wilt de boel draaiende houden. Dat zie ik ook om me heen. Er zijn bijvoorbeeld ook winkels die tijdens de eerste lockdown hebben verbouwd. Die hebben geïnvesteerd. Als je dan dicht moet door de tweede lockdown, is dat heel vervelend. Dus we willen nu echt verder. Sommigen konden nog wel hun spullen laten bezorgen, maar daar zitten ook weer kosten aan verbonden. Als bekend wordt dat we weer open mogen als afhaalpunt, is dat in ieder geval weer een kleine verbetering."

Omzet detailhandel gestegen

Het CBS meldt deze dinsdag dat de totale omzet van de Nederlandse detailhandel in het vierde kwartaal van 2020 4,5 procent hoger was dan een jaar eerder. Dit komt doordat de internetomzet fors is gestegen. De foodsector behaalde met 6,9 procent de hoogste omzetgroei, blijkt uit de nieuwe kwartaalcijfers.

Ondanks de stijging zijn ondernemers in de detailhandel pessimistisch over de ontwikkeling van de omzet en het economisch klimaat in het eerste kwartaal van 2021.