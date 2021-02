Dierenambulance Noord-West Veluwe vangt grote oehoe

Met behulp van de meldster is de oehoe, die in een hoekje zat, gevangen en bleek hij zelfs een ring te hebben van een Duits vogelinstituut. De oehoe had duidelijk snel hulp nodig en is in samenwerking met de Dierenopvangcentrum de Ark naar het Vogelhospitaal in Naarden gebracht.

Zij hebben al laten weten dat er ontstekingen in zijn bek en oog zitten en dat de behandeling direct is ingezet. Na de behandeling is het de bedoeling dat de oehoe ondergebracht gaat worden bij de vogelopvang om daar verder aan te sterken. Wat er daarna met de oehoe gaat gebeuren, is op dit moment nog niet bekend.