Je kunt jezelf niet inschrijven voor de Vierdaagse: 'Weinig reden tot optimisme'

Het is de eerste maandag van februari, de dag dat mensen zich normaal gesproken kunnen inschrijven voor de Nijmeegse Vierdaagse. Vanwege het coronavirus kan dat dit jaar niet. Toch is marsleider Henny Sackers druk met voorbereidingen en worden verschillende scenario's bekeken.

"We hopen dat de Vierdaagse doorgaat, maar de ontwikkelingen van de afgelopen tijd geven weinig reden tot optimisme. We hebben te maken met de zwaarste maatregelen die denkbaar zijn."

Toch zit Sackers niet stil. "We zijn volop bezig met het treffen van voorbereidingen voor het geval dat. We kijken vooruit, hoe Nederland er dan mogelijk uit ziet en hoeveel mensen dan gevaccineerd zijn. Stel dat we teruggaan naar het niveau waakzaam, kan het denkbaar zijn om een vorm van een Vierdaagse te organiseren. Maar het is en blijft een hypothese.”

Australian Open met publiek

Sackers kijkt wel met interesse naar nieuwe initiatieven. Zo mag voetbalclub NEC op zondag 21 februari weer 1500 fans toelaten. Het wordt de eerste wedstrijd in het betaalde voetbal met publiek sinds eind september. Ook het tennistoernooi Australian Open, dat volgende week van start gaat, laat dagelijks 30.000 mensen toe.

"We kijken naar wat anderen doen. Wat is er mogelijk? Zo willen we kijken of we dit jaar de 104e Vierdaagse kunnen organiseren, maar zeker is het allerminst."

Alternatieve Vierdaagse

Vorig jaar werd de 104e editie afgelast. Wel was er een alternatieve Vierdaagse. Wandelaars liepen, vaak in hun eigen omgeving, vier dagen lang 10, 20, 30, 40 of 50 kilometer per dag. Een app registreerde de afgelegde route en bijbehorende afstand.

Half april hoopt de organisatie een besluit te kunnen nemen over de Vierdaagse dit jaar. In welke vorm moet de komende weken duidelijk worden.