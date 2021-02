Actievoerders vallen dood neer in hartje Nijmegen

"We willen een alarm voor het klimaat afgeven en onze politici oproepen de waarheid over de klimaatcrisis te vertellen", zegt woordvoerder Jimmy Kegel. "We vallen neer om de slachtoffers van de klimaatcrisis te symboliseren en gebruiken het luchtalarm om te benadrukken dat we ons in een noodsituatie bevinden."

Het protest trok de aandacht van een aantal bezoekers dat net langs het stadhuis liep. Een enkeling klapte mee, maar de meeste mensen bleven vooral verwonderd staan om te zien wat er aan de hand was.

Het protest werd georganiseerd in aanloop naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart. Kegel: "De komende 10 jaar zijn cruciaal. We hebben geen tijd meer te verliezen en daarom zijn de aankomende verkiezing zo ontzettend belangrijk."