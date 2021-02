Hoe een verkeerssituatie midden in een woonwijk een politieke kwestie werd

Volgens Veilig Verkeer Nederland (VVN) kunnen woonpaden - straten zonder voetpad waar kinderen spelen - veiliger. Auto's zouden 20 km/uur moeten rijden en niet 30 zoals de landelijke richtlijnen aangeeft. In Elst is de kwestie een politieke discussie geworden.

Rob Theunissen woont aan het woonpad Aurelius. Hij verzamelde 142 handtekeningen om de VVN onderzoek te laten doen in het straatje. De organisatie oordeelde dat de situatie gevaarlijk kan zijn. Niet alleen door de snelheid van auto's, maar ook door verkeer uit de rest van de wijk dat het begin van de Aurelius gebruikt als snelste route naar huis.

De gemeente Overbetuwe kwam in actie. Ze voerde gesprekken met bewoners, deed eigen onderzoek en houdt op dit moment een enquête in de buurt. Toch dienden oppositiepartijen PvdA, BOB, ChristenUnie en GroenLinks deze week een motie in waarin zij de wethouder oproepen de verkeerssituatie aan te pakken. Waardoor het onderwerp op de politieke agenda staat.

Van drempel of verkeersbord naar politieke kwestie

Sommige inwoners snappen niet waarom een motie nodig is. Roel Eefting, fractievoorzitter van D66 wil dat best uitleggen: "De situatie is snel op te lossen. Met een drempel of andere maatregelen. Maar het duurt maar voort sinds 2018."

Volgens Eefting ontbreekt de wil bij de gemeente om het probleem op te lossen. In het rapport van VVN worden een aantal maatregelen aangedragen, die volgens de oppositie eenvoudig zijn door te voeren.

Het lijkt alsof de wethouder ons straatje niet belangrijk vindt

De VVN heeft wel een verklaring voor de discussie en onduidelijkheid of er überhaupt een probleem is. "Gemeenten gaan verschillend om met ons advies over woonpaden. In de ene gemeente is er begrip en volgen maatregelen, in de andere gemeente houdt de lokale politiek vast aan landelijke richtlijnen of kiezen zij om daarvan af te wijken."

College komt half februari met voorstel

Bewoner Theunissen geeft niet op. Hij blijft de politiek benaderen om aan te geven dat de wethouder de situatie moet oppakken. Volgens hem is hij het niet die de situatie groot maakt, maar de wethouder: "Je verwacht dat het rapport van Veilig Verkeer Nederland omarmd wordt. Het lijkt alsof de wethouder ons straatje niet belangrijk vindt." Overigens is niet iedereen in de wijk het met hem eens. Zo zijn er bewoners die zeggen het onderzoek en de moeite van de gemeente voldoende te vinden.

De gemeente laat in een reactie weten druk bezig te zijn met de kwestie. "Er zijn inmiddels diverse onderzoeken geweest en op basis daarvan bekijken we nu welke maatregelen geschikt zijn. Daarbij weegt natuurlijk ook mee welke gevolgen eventuele ingrepen hebben op het verkeer in de rest van de wijk. We hebben daarom ook bij de bewoners uit omliggende straten om reacties gevraagd. Mede op basis daarvan komt het college half februari met een voorstel voor maatregelen."

