Ellende op de weg: strooizout was niet goed ingereden vanwege avondklok

"Zout heeft verkeer nodig om in te werken, zeker bij ijzel", stelt Jan Rients Slippens, landelijke gladheidscoördinator van Rijkswaterstaat. "'s Nachts is er normaliter een klein beetje verkeer, maar nu tot 04.30 niet of nauwelijks." Het was de reden dat Rijkswaterstaat extra waarschuwde, maar het leverde alsnog de nodige ongelukken op.

"Elk ongeluk is vervelend, laat ik dat vooropstellen", stelt Slippen over onder meer de twee kettingbotsingen. Volgens hem was het niet nog meer te voorkomen. "Bij gladheidbestrijding kijken we altijd of we fouten hebben gemaakt. Dat was nu niet aan de orde, we hebben de protocollen goed gevolgd."

Bruggen extra glad

De kettingbotsingen vonden plaats op een brug, wat volgens de gladheidscoördinator altijd een aandachtspunt van Rijkswaterstaat is. "Bruggen en viaducten zijn gevoeliger voor kou vanwege het gebrek aan onderwarmte en heeft dus sneller last van gladheid", aldus Slippens. "Maar het werkt ook andersom. Het warmt ook eerder op."

Dat betekent dat Rijkwaterstaat aan het begin en aan het einde van het seizoen specifiek op bruggen en viaducten strooit. Er werd zondagnacht niet extra op de brug gestrooid, omdat het overal glad kon zijn. "Als het zo algemeen is als nu, waarschuwen we. IJzel met motregen is erg lastig te bestrijden."

