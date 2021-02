Juf Susan gaat haar leerlingen volgende week 'ontzettend knuffelen'

Het is dubbel feest voor Susan Volman (48). Ze is 25 jaar juf op basisschool De Horizon in Doesburg en werd door haar collega's in het zonnetje gezet. Ook is ze blij dat ze haar leerlingen binnenkort weer naar school mogen. "Het eerste dat ik ga doen? Ontzettend knuffelen!"

Ramen open, verwarming aan. Hoewel haar klaslokaal leeg is neemt de Doesburgse de coronamaatregelen uiterst serieus. Haar zeventien groep 3-leerlingen geeft ze digitaal les. Een pittige tijd.

Groot was daarom de verrassing toen ze vrijdag door haar collega's werd verrast voor haar 25-jarig jubileum. "Ik kwam de klas binnen en toen hingen daar alle klassen- en teamfoto's van de afgelopen jaren. Ze hebben een lied voor me gezongen en ik heb prachtige cadeaus gekregen."

Streng maar lief

Dik verdiend, vinden haar collega's. En dat weet Susan zelf eigenlijk ook. "Ik ben streng, maar lief. Leerlingen weten wat de afspraken zijn. In mijn beginperiode hoorde ik eens twee jongens op de gang zeggen: 'Vind jij juf Susan lief?'. 'Nee', werd geantwoord. Maar kort daarna liepen ze met me weg. Het zijn nu grote knullen en ze herkennen me nog op straat. Dan heb ik duidelijk iets goed gedaan."

25 jaar geleden begon Susan met lesgeven op De Horizon. Twee jaar later verkaste ze naar locatie de Ooi. Na 21 jaar kwam ze door een fusie weer terug op haar oude plekje.

'Kinderen zijn directer'

Er is een hoop veranderd, vindt Susan. "De laatste jaren zijn de klassen wat kleiner dan voorheen En kinderen zijn directer geworden. Ze durven eerlijk dingen te zeggen. Er is natuurlijk veel veranderd met social media en mobieltjes. Kinderen zijn daarmee veel handiger dan dat ik ben. Ik leer van ze. En ook van collega's die handig met ICT zijn."

Die hulp kan Susan nu goed gebruiken bij haar online lessen. "Digitaal lesgeven aan kinderen van groep 3 is lastig. Kinderen leren net schrijven en rekenen."

Filmpjes opnemen

Susan neem filmpjes op. Ze maakt een Powerpoint en dat spreekt die in. "Daarnaast beeldbel ik heel veel met de kinderen. Dat doe ik in kleine groepjes en soms individueel."

Vanaf 8 februari mogen basisschoolleerlingen weer naar school. "De veiligheid voor mij en mijn collega's staat voorop", zegt Susan kritisch. "Maar voor de kinderen is het heel erg fijn."

"Ze missen mij en hun klasgenoten. Dat merk ik bij het beeldbellen, of als ze hier langs het raam lopen, want dat gebeurt ook. Alleen al voor het sociale contact is het fantastisch dat ze elkaar kunnen zien."

Knuffelklas

De groep 3-leerkracht kan daarom niet wachten om haar leerlingen weer in de armen te sluiten. "Ja, ik heb een echte knuffelklas. Natuurlijk pas ik op. Ik houd met m'n gezicht wel afstand. Maar de kinderen knuffelen nu eenmaal graag."

Beluister hier het gesprek met juf Susan op Radio Gelderland.

In Wij zijn Gelderland' zet Omroep Gelderland elke werkdag een Gelderlander in het spotlicht. Iedereen heeft een verhaal en dat laten we graag zien.