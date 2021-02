GLD doc - Kaaisjouwers

De documentaire Kaaisjouwers is een ode aan de mannen op wiens ruggen hele scheepsladingen de Nijmeegse bovenstad in werden gedragen. Met pijn en moeite hebben zij de welvaart de stad in gedragen, zonder daar ook ooit voor te zijn bedankt. Sterker nog, ze werden gediscrimineerd. We duiken in het onbekende verleden van deze Nijmeegse Kaaisjouwers.

“Hij is doodgegaan aan het werken dat hij gedaan heeft”, zegt Wim van Megen stellig. Van Megen is de trotse zoon van kaaisjouwer De Bult. Voor Van Megen is het nog altijd pijnlijk om terug te denken aan het keiharde werken van zijn vader. Het emotioneert hem: “onvoorstelbaar was het, zo hard hebben die mannen gewerkt.” Het is een verhaal over afzien, armoede en klassenverschillen. In de bovenstad werd je als bewoner van de onderstad “met de kont niet aangekeken”, vertelt Jos Geutjes, zoon van de parlevinker. Geutjes kan zich nog goed voor de geest halen hoe hij door de vader van een potentieel liefje aan de voordeur werd weggestuurd, omdat hij een schoffie was van ‘de benedenstad’.

In Kaaisjouwers wordt een beeld geschetst van het leven van deze keiharde werkers, in het decor van de arme onderstad van Nijmegen aan het begin van de vorige eeuw. De kaaisjouwers waren grote, sterke kerels met bijnamen als De Lekkere, Koos de Aap, Gerrit de Groesbeker, de Rooie Rotterdammer of de Kiependief. De documentaire is gemaakt op basis van het boek ‘De Kaaisjouwers, een hard leven aan de Waal’ van schrijver Frank Antonie van Alphen. Hij is als schipperszoon al vroeg in zijn leven gefascineerd geraakt door het zware leven van de kaaisjouwers. Een verhaal dat zijn opa hem vertelde. In de documentaire neemt Van Alphen ons als verteller mee in het verhaal. Daarnaast is er in de documentaire bijzonder oud beeldmateriaal te zien.

Afgelopen zomer werd aan de Waalkade een beeld ter ere van de kaaisjouwers onthuld. Eindelijk erkenning voor deze bijzondere kerels. Volgens Wim van Megen “stuk voor stuk echte Nijmegenaren, die de stad groot hebben gemaakt. Ze verdienen allemaal een kruisje.”

De documentaire Kaaisjouwers is op 9 februari om 17.20 uur te zien bij Omroep Gelderland. De documentaire online (terug)kijken? Dat kan via Uitzending Gemist.