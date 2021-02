Vitesse-verdediger Max Clark terug naar Hull City

Vitesse-verdediger Max Clark keert per direct terug naar Hull City. De 25-jarige linksback had nog een contract tot komende zomer in Arnhem, maar kwam dit seizoen in geen enkele officiële wedstrijd in actie.

Clark kwam medio 2018 van Hull City naar Vitesse. Hij speelde 57 officiële wedstrijden voor de Arnhemmers. Nu keert hij terug naar de club uit zijn geboorteplaats Kingston upon Hull, die uitkomt in League One, het derde profniveau in Engeland.

Technisch directeur Johannes Spors over de transfer: “We zijn er blij mee dat we deze deal hebben kunnen sluiten. In een lastige transferperiode is deze stap voor zowel de club als de speler de beste uitkomst.”

Vorige week vertrok Filip Delaveris naar SK Brann Bergen. Daartegenover staat de komst van verdediger Dominik Oroz en aanvaller Noah Ohio. Beide spelers hebben inmiddels al hun debuut gemaakt voor Vitesse.