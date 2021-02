Spannende dag voor veroordeelden Arnhemse Villamoord

De bewoonster van een villa in Arnhem werd in 1998 vermoord. Foto: Screenshot uit beeld reconstructie

Het zal erom gaan spannen. Deze dinsdag maakt de Hoge Raad bekend wat het advies van de advocaat-generaal is inzake het herzieningsverzoek van acht Arnhemse Villamoord-verdachten. Dit advies zal een beeld geven of deze mannen nog kans maken op eerherstel. Volgens hun advocaten hebben ze jarenlang onterecht vastgezeten voor de moord op een Arnhemse vrouw in 1998.

Het herzieningsverzoek dat vandaag aan bod komt bij de Hoge Raad is vorig jaar ingediend namens drie advocatenkantoren. De Roermondse advocaat Paul Acda gaat daarbij voorop. Hij is het die het zogeheten novum heeft ingediend waar het herzieningsverzoek van de acht veroordeelden op is gebouwd.

Zie ook: Herzieningsverzoek Villamoord ingediend, maar 'onderzoek' gaat door

Het gaat om een veroordeelde in deze geruchtmakend zaak die zijn bekennende verklaring - twintig jaar geleden afgelegd - heeft ingetrokken. Omdat het een zogeheten cruciale verklaring betrof, hopen de mannen dat door een uitspraak van de Hoge Raad hun zaak wordt terugverwezen naar het gerechtshof.

Druk uitgeoefend door politie bij verhoren

De veroordelingen in de Arnhemse Villamoord, waarbij negen mannen jaren vast kwamen te zitten, zijn omstreden. Onderzoek van de Adviescommissie Afgesloten Strafzaken heeft een aantal jaren geleden uitgewezen dat er bij de verhoren van verdachten en getuigen door de politie enorme druk is uitgeoefend, waardoor mogelijk valse verklaringen zijn afgelegd. Dat nu daadwerkelijk een cruciale getuige zijn woorden terugneemt, moet doorslaggevend zijn, zo hopen de veroordeelden.

Het advies zal bij het gerechtshof in Den Haag worden 'voorgelezen' door de voorzitter van de Hoge Raad, de hoogste rechtsinstantie in Nederland. Advocaat Paul Acda zegt 'een goed gevoel' over de zaak te hebben en wacht het advies vol spanning af. Volgens Acda zullen ook verschillende veroordeelde mannen zelf in het gerechtshof aanwezig zijn. "Op dit moment wachten ze al jaren."

De Hoge Raad beslist zelden anders dan wat de advocaat-generaal heeft geadviseerd.

Daders namen slechts geringe buit mee

De geruchtmakende zaak draait om de moord op de 63-jarige bewoonster van een villa aan de Apeldoornseweg in Arnhem in 1998. Zij en een destijds 33-jarige kennis worden in de woning beschoten door een onbekende man. De bewoonster overlijdt, de kennis raakt lichtgewond en houdt zich dood.

Vrij snel komt bij de politie een groep hoofdzakelijk Turkse mannen in beeld, die samen een uit de hand gelopen overval op de villa zouden hebben gepleegd. Twee van de verdachten leggen na urenlange verhoren verklaringen af die worden gebruikt om de hele groep te veroordelen. Ze kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Een van de veroordeelde mannen pleegt zelfmoord en herhaalt in een afscheidsbrief onschuldig te zijn. In het onderzoek is nooit technisch bewijs gevonden.

De NPO zond vorig jaar een vierdelige documentaire uit over de Villamoord. Die is hier terug te kijken.

Zie ook: dossier Arnhemse Villamoord