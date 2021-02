Druten wil monument voor doodgeboren baby’s: ‘Dit heeft veel emoties losgemaakt’

Er moet een monument komen voor doodgeboren baby’s in Druten, zo stelt de gemeenteraad. Vroeger werden ongedoopte kinderen op een oneerbiedige manier buiten de muur van het katholieke kerkhof begraven. Om ervoor te zorgen dat inwoners dat verdriet niet vergeten, liggen er nu plannen om een speciale gedenkplek in te richten.

Doodgeboren, ongedoopte kinderen mochten vroeger niet in gewijde grond begraven worden. Dat was volgens de katholieke kerk on-Bijbels. De baby’s werden dan noodgedwongen buiten de muur van het kerkhof begraven. Ook in Druten zou dat het geval zijn. En dat is volkomen respectloos, vinden inwoners Marietje Gerritsen en Prisca van Egmond. Daarom startten de twee vorig jaar een initiatief om een speciale gedenkplek in te richten voor de kinderen. “Doodgeboren baby’s bestonden gewoon niet”, weet Gerritsen. “Daar willen wij verandering in brengen. Dit heeft namelijk veel emoties losgemaakt in Druten.”

Het perkje waar de baby’s zouden liggen, is door een muur gescheiden van het katholieke kerkhof. De dames willen een opening in de wand, zodat de begraafplaats met het stuk grond wordt verbonden. Maar de gemeenteraad ziet dat vooralsnog niet zitten. Die wil liever een monument met een speciale plaquette neerzetten. De verbouwing van zo’n muur kan namelijk erg duur zijn. “De eerste stap is met het monument gezet, dat voelt goed. Maar wij blijven in onderhandeling over de opening”, voegt de initiatiefnemer toe.

Nazi’s en drenkelingen

De gravendienst van de Koninklijke Landmacht heeft onderzoek gedaan naar het stuk grond, waaruit blijkt dat er nooit kinderen zijn gevonden. Wel zijn er tijdens de Tweede Wereldoorlog drie Duitse soldaten begraven, die kort daarna zijn verplaatst naar een militair kerkhof. Daarnaast liggen er vandaag de dag nog altijd drie onbekende mensen, waarschijnlijk drenkelingen. En hoewel er geen bewijs is voor de babygrafjes, betekent dat volgens de gemeente niet dat de verhalen onjuist zijn.

Het is dan ook geen reden voor de lokale politiek om een streep door de plannen te zetten. “We weten niet precies waar de kinderen liggen, dus de vraag is op welke plek je zo’n monument moet plaatsen”, vertelt Claudia Barten, raadslid van Kernachtig Druten.

“Als we dat op de katholieke begraafplaats willen doen, hebben we eerst toestemming van de parochie nodig.” Het kerkbestuur laat weten dat het in ieder geval mee wil denken over een oplossing. “Nu moeten we als raad in beeld brengen wat de kerk zegt, wat de dames een geschikte plek vinden en wat volgens de gemeente haalbaar is.”

‘Gemeente is aan zet’

Hoewel het kerkbestuur bereid is om met de betrokkenen rond de tafel te gaan, spat het enthousiasme er nog niet vanaf. “De gemeente is nu aan zet, dus laat ze maar komen”, reageert pastoor Jos Hermans van de Parochie H. Franciscus en H. Clara. De hele kwestie speelt zich af in de achtertuin van zijn kerk. “Als er plek voor zo’n monument is, dan vind ik het een prima initiatief.” Maar of er ook plek is op zijn kerkhof, dat kan hij nog niet zeggen. Eerst wil de geestelijke in gesprek met Druten. “Het is nu nog niet aan de orde wat wij hier als parochie van vinden."

Zie ook:

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier