Hoogwater trekt veel bekijks, waterschap is daar niet blij mee

Bij Lobith staat de Rijn nu op 13 meter boven NAP, officieel is er dan sprake van een 'verhoogde' waterstand. Een aantal natuurgebieden in de uiterwaarden van de Gelderse Poort en het westelijke deel van het Rivierengebied gaan nu dicht voor het publiek.

Looveer uit de vaart

Het waterpeil noopte de veerbaas van het Looveer tussen Huissen en Loo de veerdienst te staken. Door de stijging van het rivierwater ontstaat er nu ook kwel. Dat is water dat bijvoorbeeld onder de dijk door sijpelt en vanuit de bodem omhoog komt. Kwel zorgt voor volle sloten en natte velden.

Rivierenland laat gemalen op volle kracht werken om het water terug op de rivier te lozen. Dat lukt niet overal. Volgens een woordvoerder is er zoveel water in de Betuwe dat gemaal de Pannerling buiten bedrijf is. Dit drijvende gemaal op het Pannerdens Kanaal vult gewoonlijk de Linge bij Doornenburg. Om schade door hoogwater te vermijden, is het gemaal zaterdag weggesleept naar de haven in Arnhem.

Dijkbeheerders op inspectie

Ook Rijkswaterstaat heeft maatregelen getroffen. Stuwen staan open op de Nederrijn (onder meer in Driel), de Lek en Maas. In Heumen was de keersluis in het Maas-Waalkanaal al dicht.

Nu het waterpeil bij Lobith 13 meter boven NAP heeft bereikt, start Waterschap Rivierenland met de dagelijkse inspecties van de rivierdijken. Dijkbeheerders letten onder meer op wellen (plekken waar water uit de grond komt) en recente reparaties.

'Dit is echt heel fraai'

Er zijn ook natuurliefhebbers die van het hoge water genieten. "Dit is echt heel erg fraai", zegt een wandelaar, die ook foto's maakt van het wassende water. "Het is nog niet zoals jaren geleden, maar we zijn er wel blij mee. De Oude Waal heeft de afgelopen jaren vrijwel drooggestaan. En de nevengeul stond ook erg laag."

Hoogtepunt komt nog

Alphons van Winden van waterpeilen.nl weet dat het hoogtepunt nog moet komen. "Dat zal donderdag of vrijdag zijn. De waterstand bij Lobith nadert de dertien meter. Daar komt nog anderhalf tot twee meter bij. Dat is niet zo hoog als in 1995, toen was het bijna zeventien meter. Die tijd heeft ervoor gezorgd dat we nu beter beveiligd zijn. Zo heeft de Waal hier bij Nijmegen een nevengeul gekregen."

Hoogwater bij Nijmegen. Foto: Omroep Gelderland

"Juist nu begint het de Spiegelwaal in te stromen, het water komt nu letterlijk over de drempel. Hier lag vroeger de dijk, dit is het begin van de nevengeul. Normaal mag die maar een dag of tien tot vijftien stromen."

En dat is voor iemand die altijd met water bezig is, heel bijzonder. "Dit is heel spectaculair. Hoogwater is één van de meest bijzondere momenten in het jaar. Dan laten rivieren echt hun kracht zien. Daar verlang je wel naar, dat die dynamiek erin zit."

