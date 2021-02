Grote brand in stal met 9000 varkens in Netterden

Er woedt brand in een stal met ongeveer 9000 varkens in Netterden. Het gaat om een stal van 50 bij 80 meter aan de Papenkampseweg.

De brandweer is aan het blussen, het personeel staat buiten.

Het is niet bekend of de varkens nog leven. Wel is een aantal varkens tijdig naar buiten gebracht. Ook is de oorzaak van de brand nog onbekend. Mogelijk is het vuur ontstaan in de luchtwasser.

De rook trekt weg richting Netterden. Onduidelijk is of daar gevaarlijke stoffen in zitten.