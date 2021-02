Wild zwijn vlucht bos Lunteren uit na drukte; boswachter wil honden aangelijnd

Lutje Klok zag het dier in haar straat lopen. "We waren aan het wandelen in het Lunterse buurtbosch en hadden de hele middag geen wild gezien. Tot we dus thuiskwamen. Hij liep in de tuin bij de overburen en keek ons recht aan. Even later liep hij een andere straat in en verloren we hem uit het oog."

Boswachter Van Harn kreeg ook meldingen binnen van het loslopende dier. "Ik heb direct mijn geweer gepakt om hem af te schieten. Een gewond dier kan een gevaar opleveren als die richting de snelweg loopt. De veiligheid van mensen gaat voor alles."

Volgens hem was het dier gewond aan zijn kop. Hij heeft het wilde zwijn niet kunnen zien, maar waarschijnlijk is het dier ook aangevallen door een hond.

'Houd honden aangelijnd'

"Het bos wordt in coronatijd zo druk bezocht en iedereen neemt een hond mee. Die lopen vaak los. Wilde dieren raken dan in paniek en vluchten. Vorige week heb ik een wild zwijn en een ree moeten afschieten die gewond zijn geraakt door een hondenbeet. Mensen zijn welkom in het bos, maar houd honden wel aangelijnd."

Het wilde zwijn dat zondag door Lunteren liep, is niet meer gezien. Waarschijnlijk is het dier terug het bos in gegaan. "Als hij weer in het dorp opduikt, schiet ik hem alsnog af", vertelt de boswachter.