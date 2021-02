34-jarige man uit Neede krijgt 8 jaar cel en tbs voor doden vriendin

Het 29-jarige slachtoffer werd dood gevonden in een wooncomplex in Neede. Foto: Foto: 112 Achterhoek-nieuws

Het 29-jarige slachtoffer werd 11 juni 2020 dood gevonden in een appartementencomplex aan de Thoomsenweg in het Achterhoekse dorp. De 34-jarige verdachte gaf meteen toe de vrouw te hebben gedood tijdens een ruzie. Hij zegt dat in een opwelling te hebben gedaan.

Vanaf maart 2020 woonden de twee samen in Neede. De relatie tussen de verdachte en het slachtoffer was vanaf het begin wankel. Volgens S. was zijn vriendin nogal jaloers en controleerde ze alles. Maar ook hijzelf had moeite met relaties.

In juni, na een werkdag van Esther, krijgen de twee thuis ruzie. Als zij het dreigt uit te maken, geeft hij haar een klap in het gezicht. Als ze weg wil uit het huis en hij het gevoel heeft dat ze zijn zoontje iets wil aan doen, knapt er iets in hem en steekt hij haar meerdere malen met een mes. Als hij beseft dat ze dood is, belt hij direct zijn moeder. Even later treft de politie de dode vrouw aan in de keuken en de verdachte op straat. Hij zei tijdens de inhoudelijke behandeling heel veel spijt te hebben van zijn daad.

Uit psychologisch onderzoek blijkt dat de man een beperkte intelligentie heeft en mogelijk ook borderline heeft. Hij moet daarom ook behandeld worden.

