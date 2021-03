Columnist Bert Wagendorp verveelde zich te pletter tijdens sabbatical

Volgens Wagendorp kun je pas op je laatste dag beoordelen hoe je het hebt gedaan in deze wereld. "Wat was de bedoeling in het leven? Het is goed als je kunt zeggen: ik ben tevreden, hoef niet meer zo nodig van alles te bereiken. Ik heb balans gevonden in het leven en ben verlost van ambitie."

Maar het is ook een beetje dubbel meent hij, want dat streven houdt je ook in leven. De Volkskrant-columnist deelt zijn filosofie met presentator Klaas Drupsteen in het programma Op weg naar Wijsheid. Samen lopen ze de laatste etappe van de pelgrimsroute de Walk of Wisdom.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'Niet werken beviel superslecht'

Wagendorp heeft het al eens uitgeprobeerd, het stoppen met werken. Hij nam een sabbatical van een half jaar, zes maanden geen columns en geen deadlines. "Dat beviel superslecht, ik verveelde me kapot. Het zit niet in mijn karakter."

Tweeduizend columns schreef hij al voor de Volkskrant en daar lijkt voorlopig nog geen eind aan te komen. Maar het schrijven van een column kan ook een behoorlijke worsteling zijn zo zegt de geboren Achterhoeker. Dan vraagt hij zich af: "Wat moet ik hier nu in godsnaam van vinden?"

Drie columns per week, de ene keer staat het onderwerp binnen vijf minuten vast en de andere keer kan dat vijf uur zijn. Hij start eigenlijk nooit met een kant en klare visie: "Het is een zoektocht. Mijn lezers waarderen het als ik ze meeneem in een column bij het vormen van een mening."

Voor het schrijven van een goede column is wijsheid, volgens Bert, niet nodig. Slimheid wel. En kunnen schrijven natuurlijk. Naast het snel informatie kunnen opnemen en daar iets uit destilleren. "En dan bedenken, hoe kan ik dit illustreren? Hoe kan ik dit uitleggen?" En soms, geeft hij toe, zit hij er wel eens helemaal naast met zijn verhaal. Dan hoort hij een tijd later iemand die met nieuwe feiten komt en blijkt zijn zoektocht niet diep genoeg te zijn gegaan.

Bert Wagendorp (1956) is schrijver/columnist en geboren in Groenlo. Hij studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en begon zijn carrière in de reclame. In 1985 werd hij sportverslaggever bij de Leeuwarder Courant. Drie jaar later maakte hij de overstap naar de Volkskrant, waar hij nog steeds werkzaam is. Zijn boek 'Ventoux' over een wielren-vriendengroep werd een bestseller en is verfilmd. Met zijn dochter Hannah schreef hij het Vader & Dochter boek. In 2017 verscheen de roman Masser Brock. Ferrara, het vervolg op Ventoux, volgde twee jaar later. Bert is een groot wielerliefhebber, medeoprichter en hoofdredacteur van wielertijdschrift De Muur. Hij heeft een relatie en woont in Culemborg.

Volgens de schrijver raak je nooit uitgeleerd. "Voor het leven bestaat geen handleiding. Het houdt nooit op, het is een cursus van geboren worden tot doodgaan." Hij vindt zichzelf in de loop van de jaren als columnist milder geworden en als mens minder oordelend. "Ik ga er nu vanuit dat de meeste mensen in principe een positieve bijdrage aan deze wereld willen leveren."

Bom onder de samenleving

Klaas en Bert wandelen voor de wielrenner uit. Foto: Omroep Gelderland

Bij het leveren van zo'n bijdrage vindt Bert de waarheid een belangrijk aspect. "Ik vind het erg dat die er steeds minder toe doet. Dat legt een bom onder de samenleving. Het manipuleren van de waarheid wordt steeds erger en steeds makkelijker. We zakken onder een bepaalde grens, kijk maar naar wat er in de VS gebeurt."

Maar er is tijd en er is hoop, denkt Wagendorp. Hij verwacht veel van jongeren die zich niet bij de huidige situatie neerleggen. Omdat ze nog jaren voor zich hebben en anders redeneren dan 'oude mannen' die denken "het zal mijn tijd wel duren. De zaak gaat toch naar de ratsmodee."

De columnist sluit dan ook positief af. "We gaan vooruit", zegt hij na het noteren van zijn citaat in het wijze spreukenboek van de presentator: 'De tijd verstrijkt, maar dat is niet erg. Vroeger was alles slechter'.

