Gemeentebelangen Buren en PCG zien windmolens niet zitten

MAURIK -

De discussie hoe we in deze regio de klimaatdoelstellingen gaan halen die zijn vastgesteld komt langzaam op gang. Op ambtelijk niveau zijn voor het hele land plannen in de stijgers gezet om de doelstellingen te halen. In Rivierenland is de regionaal energie strategie daarvoor in grote lijnen vastgelegd. Om de doelstellingen te halen volstaat het namelijk niet om dit per gemeente afzonderlijk aan te vliegen. Een plaats als Tiel of Culemborg heeft waarschijnlijk te weinig ruimte (denk aan zonnevelden of het plaatsen van windmolens) dan een landelijke gemeente als Buren. Daarom worden er regionaal afspraken gemaakt.