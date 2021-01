Wijchenaar Bicentini aan de slag als assistent-bondscoach van Canada

Remko Bicentini uit Wijchen heeft een nieuwe baan als assistent-bondscoach van Canada. De 52-jarige voormalig trainer van het Curaçaose voetbalelftal ging gelijk mee op een Canadees trainingskamp in de VS ter voorbereiding op de start van de WK-kwalificatie, eind maart.

“Het is geweldig om weer op het veld te staan, nu met het nationaal elftal van Canada. Mijn functie als assistent is nu officieel begonnen”, aldus Remko Bicentini, die in augustus door de Curaçaose voetbalbond opzij werd geschoven als bondscoach. Guus Hiddink was daar zijn opvolger, wat Bicentini via de media moest vernemen.

Prestaties in de smaak

Volgens Bicentini bleven de prestaties van het Curaçaose elftal onder zijn leiding niet onopgemerkt in Canada. Met name goede wedstrijden tegen Mexico en de VS vielen in de smaak bij John Herdman, de bondscoach van Canada.

'WK in Qatar is het doel'

De Wijchenaar is blij met zijn nieuwe baan. "De spelersselectie en de staf waarmee ik samenwerk, zijn geweldig. Er heerst een enorme topsportcultuur en de doelen zijn helder en duidelijk." Het grootste doel is volgens Bicentini het WK 2022 in Qatar. "Mooi dat ik daar mijn bijdrage aan kan leveren, daar gaan we alles voor doen."