Eerste jonge huurders naar verwachting in maart in gerenoveerde Molenhuis Foto: Joop Ninaber

Eerste jonge huurders naar verwachting in maart in gerenoveerde Molenhuis Foto: Twitter gemeente Wijchen

Naar verwachting nemen de eerste huurders in maart hun intrek in het gerenoveerde Molenhuis in Wijchen. De renovatie van het pand verloopt volgens gemeente Wijchen voorspoedig. Dit leegstaande kantoorpand van de gemeente wordt nu omgebouwd tot een appartementencomplex voor jongeren.

Voor jongeren is het een hele uitdaging om betaalbare woonruimte te vinden. Geert Gerrits, wethouder Wonen: “We willen jongeren graag behouden voor onze gemeente. Met het Molenhuis bieden we hen de kans op een goede start op de woningmarkt. En dat op een voor jongeren aantrekkelijke plek: vlakbij het centrum.”

Band met dorp

In het Molenhuis komen zestien wooneenheden waarvan drie voor twee personen. Ze zijn bedoeld voor mensen van tussen 18 en 23 jaar die snel nieuwe woonruimte nodig hebben en al in Wijchen wonen of een sterke band met het dorp hebben. De bewoners krijgen een eigen woonruimte. De keuken en badkamer worden gedeeld.

Tegenprestatie

De selectiegesprekken voor huurders gebeurt door woonondernemer De Huischmeesters. Deze gesprekken nemen waarschijnlijk enkele weken in beslag en lopen gelijk op met de verbouwing van het Molenhuis. Voorwaarde voor een woonplek is dat de huurders zich minimaal twee uur per maand voor de omgeving inzetten. Ze kunnen bijvoorbeeld samen de tuin van een oudere buur opknappen, boodschappen doen voor iemand die moeilijk ter been is, of een sociale avond in de gezamenlijke ruimte houden.

Lees ook:

WOONRUIMTE VOOR JONGEREN IN MOLENHUIS WIJCHEN

START VERBOUWING MOLENHUIS IN WIJCHEN TOT WOONRUIMTE JONGEREN