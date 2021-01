Actievoerders en veel politie in Apeldoorn , noodbevel afgekondigd

Door het noodbevel, dat vanochtend om 10.15 uur is ingegaan, kan de politie bij alle toegangswegen tot Apeldoorn en in de stad preventief fouilleren. Daarnaast kunnen personen die niks te zoeken hebben in de stad worden verwijderd. Hoe lang het noodbevel van kracht blijft, maakt de gemeente later bekend.

Mobiele Eenheid staat paraat

Op het Zwitsalterrein hebben zich tientallen actievoerders verzameld, die door agenten in de gaten worden gehouden. Vooralsnog is het er rustig.

Omroep Gelderland sprak met een van de betogers. De tekst gaat verder onder de video.

Bij de politieacademie aan de Arnhemseweg staan tientallen ME-bussen klaar. Ook is een waterkanon in gereedheid gebracht. Bij de brandweerkazerne aan de Vosselmanstraat staat politie te paard te wachten.

Tekst gaat verder onder de foto.

Een waterkanon van de politie. Foto: Luciano de Graaf

Het verkeer dat Apeldoorn wil binnenrijden, wordt gecontroleerd door de politie. Dat gebeurt onder meer op de Europaweg en langs de Amersfoortseweg (N344) in de richting van de wijk Berg en Bos.

Tekst gaat verder onder de foto.

Politiecontrole langs de N344. Foto: Omroep Gelderland

Aanvulling op noodverordening

Sinds zaterdagavond 21.00 uur geldt voor het gebied rondom de binnenstad, het Zwitsalterrein en het station al een noodverordening dat nog tot maandagochtend 4.30 uur van kracht is. Het noodbevel is hier een aanvulling op.

Niet alleen burgemeester Heerts is bang voor ongeregeldheden, ook ondernemers nemen uit voorzorg maatregelen. Zo werden zaterdag winkels en panden gebarricadeerd. Want in verschillende plaatsen in Nederland liepen coronademonstraties al uit op geweld en vernielingen.

Zie ook: Apeldoorn voorbereid op mogelijke rellen, panden gebarricadeerd

Een burgemeester mag bij ernstig vandalisme en rellen, of vrees voor ernstig vandalisme en rellen een noodbevel afkondigen. Dat staat in Artikel 175 van de Gemeentewet. De burgemeester is bevoegd om alle bevelen te geven die nodig zijn om gevaar te beperken en de openbare orde te handhaven.