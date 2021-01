'Een verslaving kan pas stoppen als je het bespreekbaar maakt'

In het programma Op Weg Naar Wijsheid loopt presentator Klaas Drupsteen met bekende Gelderlanders de Walk of wisdom bij Nijmegen. Dit keer met dichteres Tjitske Jansen. Ze schreef ooit over haar verslaving, waarop ze een brief kreeg van een vrouw die ook een verslaving had. "Die schreef dat ze een eetverslaving had."

De vrouw schreef ook dat ze een stapel pannenkoeken had gebakken en bewust in de prullenbak had gegooid. "Maar die heeft ze er toch weer uitgehaald, gewassen, opgewarmd en opgegeten." Tjitske maakte er later grapjes over. "Die eetverslaving is op zichzelf natuurlijk niet grappig, maar toch weer wel."

"Maar door er op zo'n manier over te schrijven dat je erom kan lachen, creëer je een ruimte om het bespreekbaar te maken", vertelt Tjitske. "Het is ook het idee bij elke verslaving, dat het pas kan stoppen als je het kan zeggen en erkennen."

