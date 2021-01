Bazoer ziet angstig Vitesse, trainer Letsch maakt zich nog geen zorgen

Afgelopen dinsdag verloor Vitesse ook al van laagvlieger VVV en nu tegen RKC was het niet veel beter. "Ik had er echt veel meer van verwacht vandaag, helemaal na de dreun tegen VVV. Maar er zat vandaag een bepaalde angst in de ploeg, we speelden niet de vrije man in en durfden combinaties niet aan te gaan. Dat lukte voor de wedstrijd van VVV allemaal wel."

Zijn trainer, Thomas Letsch, zag die angst niet. Maar baalde wel van dit Vitesse. "Ik had echt een reactie verwacht van de ploeg, maar de intensiteit was er vanaf minuut één niet. We speelden niet compact, wonnen geen enkele tweede bal en hadden geen controle. Het was echt veel te weinig en veel te slecht vandaag. Nog slechter dan dinsdag."

'Stil in kleedkamer'

Het was na afloop nog niet meteen tijd om de knelpunten aan te halen, vertelt Bazoer. "Het was stil in de kleedkamer."

De verdediger hoopt dat er snel weer een kanteling komt. "We hebben een goede ploeg en kunnen goed voetballen en we moeten onze lijn weer proberen te vinden. Maar volgens mij staan we nog altijd derde en zitten we nog in de beker. Er is nog niks aan de hand, maar we moeten ons spel weer zien te vinden. Dan komt het echt goed."

Bazoer na Vitesse-RKC. Foto: Omroep Gelderland

En dat denkt de Duitse trainer ook. "Ik ben nog niet bezorgd dat het mis blijft gaan. Het is nu aan mij en ons allen om de boel weer om te draaien. We hebben nu even vrij, gaan weer ademhalen en op zoek naar hoe ons voetbal eerst was."

Mislukte voorzet werd goal

Het enige positieve bij Vitesse was het doelpunt van Riechedly Bazoer. Hij schoot de bal vanaf de zijlijn zo over doelman Kostas Lamprou heen. Een gelukje, zo bleek na afloop. "Ik ben eerlijk, ik wil hem tussen de verdediger en de keeper neerleggen. Het was dus een voorzet, ,aar ik raakte hem blijkbaar goed, haha."