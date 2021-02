Sinderdinck terug in Montferlandse politiek

“De politiek blijft trekken. Het is een stuk van mijn leven”, aldus Sinderdinck over de reden om terug te keren in de Montferlandse politiek. “Toen ik aftrad is binnen de fractie afgesproken dat ik weer wat voor de partij kon doen als mijn gezondheid het toe zou laten. En als fractiegenoten ermee zouden instemmen.” Nadat hij in juli zijn vertrek aankondigde, nam Sinderdinck een tijdje afstand van de politiek. Met de gezondheid gaat het volgens hem weer goed genoeg om weer aan de slag te gaan. “Vanwege de coronacrisis kun je weinig, dus ik heb die periode gebruikt om goed uit te rusten”, zegt de politicus. “Ik heb veel gelezen en gewandeld, maar dat gaf geen voldoening meer. Toen heb ik me gemeld bij Lokaal Belang om toch weer iets te gaan doen.”



De voormalig wethouder kwam afgelopen voorjaar hevig onder vuur te liggen door het voornemen om indicaties voor huishoudelijke hulp van ouderen en andere kwetsbaren in te trekken, als zij uit angst voor het coronavirus hun hulp tijdelijk zouden stopzetten. Dit leidde tot een vertrouwensbreuk met de oppositie, vragen in de Tweede Kamer en een reprimande voor Montferland van minister Hugo de Jonge. Zowel John van Schriek, fractievoorzitter van Lokaal Belang Montferland, als Sinderdinck verwachten niet dat zijn terugkeer zorgt voor gefronste wenkbrauwen: “Ik ben puur ondersteuner. Deze rol geeft minder druk, waardoor ik hoop dat mijn gezondheid goed blijft.”



'Welkome versterking'

Vanaf het najaar begon hij zich al in te lezen in dossiers en nam hij deel aan fractievergaderingen. “Sinds 2005 ben ik in allerlei vormen actief in de politiek in Montferland. Hierdoor heb ik de nodige dossierkennis. Ik merkte ook dat fractiegenoten mijn inbreng op waarde schatten”, vertelt Sinderdinck. Iets dat Van Schriek beaamt: “Met zijn dossierkennis, netwerk en ervaring is Wim een welkome versterking. Het is goed voor de partij dat hij actiever deel kan nemen in de politiek.”



Verkiesbaar voor 2022

Hoewel Sinderdinck eerst wil kijken hoe welke impact de functie van raadvolger op zijn gezondheid heeft, sluit hij niet uit tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 weer verkiesbaar te zijn. “Ik voel me te jong om achter de geraniums te zitten”, zegt hij. “Als de partij het goedkeurt en mijn gezondheid het toelaat, sluit ik niet uit dat ik op de kieslijst kom.”