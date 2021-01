Gevreesde coronarellen in Arnhem blijven uit

Enkele corona-demonstranten even na 17.00 uur bij Musis Sacrum in Arnhem. Foto: Omroep Gelderland

De rellen waar ze in Arnhem bang voor waren zijn vooralsnog uitgebleven. Zaterdag was het rond het ingaan van de avondklok nog altijd rustig in de stad.

Op social media werd opgeroepen om vanaf 17.00 uur te demonstreren bij concertgebouw Musis Sacrum tegen de coronamaatregelen. De autoriteiten waren bang dat dit wel eens tot rellen zou kunnen leiden, maar deze bleven uit. Een groepje van zo'n tien demonstranten kwam even na 17.00 uur bij elkaar, maar geen van hen leek iets kwaads in de zin te hebben. Met hun aanwezigheid maakten ze duidelijk het niet eens te zijn met de maatregelen tegen corona, deze zouden te streng zijn.

Harde aanpak

Na enige tijd stapten ze weer op en verder bleef het muisstil in de stad. Mogelijk was er een preventieve werking uitgegaan van de woorden van burgemeester Ahmed Marcouch. Deze kondigde op voorhand al aan dat er hard zou worden opgetreden als het uit de hand zou lopen. Ook online opruiing zou worden aangepakt. Dit werd ook bevestigd. Al eerder werd in Arnhem een 18-jarige vrouw opgepakt die online had opgeroepen tot rellen.

'Koffie drinken' in Apeldoorn

Voor zover bekend is het op andere plekken in de provincie tot nu toe ook rustig gebleven. Voor zondag zijn er nog oproepen om een kopje koffie te drinken Apeldoorn. Een soortgelijke oproep leidde in andere plaatsen eerder tot rellen. Dit zou moeten gebeuren op het 'Zwitsalterrein', een voormalig fabrieksgebied in de binnenstad.

Het is onduidelijk hoe serieus de kans op rellen in Apeldoorn moeten worden genomen. Veiligheidshalve is er wel een noodverordening van kracht. Ondernemers namen ook al voorzorgsmaatregelen.

Het kopje koffie in Apeldoorn is om 14.00 's middags gepland. Inmiddels is er ook weer een online oproep om op dat tijdstip ook bij elkaar te komen bij het gemeentehuis in Arnhem.