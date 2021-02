Droom voor 16-jarige Levi komt uit, voetballen in Oranje

Levi won een kwalificatietoernooi, waardoor hij net als een echte voetballer voor Oranje mag uitkomen. "Ik ben op de Playstation als eerste op de ranglijst geëindigd met het spel FIFA. Ik ben heel blij en trots dat ik Nederland mag vertegenwoordigen, dat is iets waar ik van kleins af aan al van gedroomd heb. Maar dan op het veld", glundert Levi, die dit jaar al e-sporter was voor Vitesse en daar topscorer en talent van het seizoen werd.

'Het is echt topsport'

Vader Fred is net zo trots: "Het zat er al vroeg in bij Levi, als klein jongetje al was hij meteen heel goed in het spelletje FIFA. En dan denkt iedereen: Oh, het is maar een spelletje. Maar het is echt topsport. Hij traint meer dan menig betaald voetballer. Ook fysiek. Afgelopen week tijdens de selectiewedstrijden voor e_Oranje deden ze ook een bootcamp."

Bekijk de video over Levi in Oranje hier:

Levi was trouwens ook bijna een betaald voetballer op het echte veld geweest. En nog steeds speelt hij als middenvelder bij de lokale voetbalclub. Vader Fred: "Hij heeft als kleine jongen getraind bij Vitesse en Twente en had zelfs al even een contract bij Achilles '29, maar uiteindelijk was hij toch beter in FIFA."

Professioneel gamer

Eigenlijk was Levi met veertien jaar al heel goed, alleen toen mocht hij nog geen professioneel e-speler worden. Er geldt namelijk een ondergrens van zestien jaar. Levi wil nu vol voor zijn carrière als profspeler gaan. "Bij Oranje gaat het nu al veel professioneler. Ik doe het zo goed op dit moment, dat ik er wel van kan leven", doelt de jongeling op het financiële plaatje.

Ondertussen doet Levi ook nog eens eindexamen havo. Wel gespreid over twee schooljaren, omdat hij te druk is met zijn e-voetbalcarrière. Voetballen doen vader en zoon soms ook nog samen, maar niet op de Playstation. Fred: "Nee, dan wint hij altijd, hij is veel te goed voor mij!"

Zie ook: Ook KNVB start met eSports, Weijland eerste bondscoach