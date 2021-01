Tuinvogeltelling ongekend populair: 'Ik hoop dat ik ze herken'

De Nationale Tuinvogeltelling is ongekend populair dit jaar, ook in Gelderland. Het is dit jaar een van de weinige activiteiten die ondanks corona wel door kunnen gaan, aldus de Vogelbescherming en SOVON Vogelonderzoek Nederland.

De organisatoren merken de grote belangstelling in de vooraanmeldingen van mensen die dit weekend met verrekijker, pen en papier de vogels in hun tuin wilden turven. Vorig jaar waren er in totaal 91.000 deelnemers; op zondagmiddag van dit jaar zijn er al 148.000 tellers die hun bevinden hebben doorgegeven.

Corona-activiteit

Ook in Gelderland is het enthousiasme groter. Zoals bij Pollyanna van de Graaf uit Leuvenheim: "Ik vind het sowieso leuk om aan dit soort dingen mee te doen. We zijn gewoon gek op natuur", vertelt ze vanuit haar mini-boerderij aan de rand van de Veluwe. Haar twee oudste kinderen Sven (9) en Mila (7) waren meteen enthousiast om mee te doen. "En ik dacht zelf: Leuk. Dan hebben we weer wat te doen."

Marieke Dijksman van de Vogelbescherming zegt dat er in de eerste coronagolf al een hernieuwde interesse in de natuur was: "Mensen zijn zich meer bewust geworden van wat er in hun eigen tuin allemaal leeft en rondvliegt." Ook de online cursussen over tuinvogels en weidevogels zijn populair, merkt de natuurbeschermingsorganisatie.

Spelregels

De telling levert een momentopname van de aantallen vogels die in Nederlandse tuinen aanwezig zijn. Deelnemers konden op vrijdag 29, zaterdag 30 of zondag 31 januari één keer een half uur de vogels tellen in de tuin of op het balkon. Vogels die alleen maar over vliegen, mochten niet mee worden geteld.

Herkennen

Voorafgaande aan de telling wisten Pollyanna en haar kinderen nog niet of ze alle vogels zouden herkennen. "We hebben een mussenkolonie hier, dus dat gaat wel lukken."

Op de Leuvenheimse boerderij hebben Pollyanna en haar man vogeldakpannen laten plaatsen, dus er zullen nog wel veel meer soorten voorbij komen tijdens de telling. "Ik kan de koolmees, de pimpelmees en...de merel", zegt de moeder van vier, terwijl ze zich steeds meer vogels herinnert. Laten dit nu net de vogels zijn die vorig jaar in de top tien van meest getelde tuinvogels stonden.