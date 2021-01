Hoe het einde van de dienstplicht de Veluwe veranderde

Discotheek The Break beleefde haar hoogtijdagen tijdens de opkomstplicht. Wekelijks was het er feest op woensdag, donderdag én vrijdagavond. Dat is nu wel anders en de discotheek vijftig meter verderop is in de loop der jaren verbouwd tot pannenkoekenhuis. "Het zijn natuurlijk de stoere verhalen van de dienstplicht. Wat je leerde bij defensie was roken, drinken vloeken en klaverjassen," aldus Edwin Vonk.

Vonk groeide op in 't Harde. Zijn vader was er militair. Hij voltooide zijn eigen dienstplicht er, werd beroepsmilitair en doceert nu militaire geschiedenis aan de Koninklijke Militaire Academie. Hij heeft zijn dorp en zijn vak zien veranderen na het schrappen van de opkomstplicht. 't Harde, maar ook Ede, Nunspeet, Harderwijk en Ermelo veranderden nadat de Berlijnse muur was gevallen en de dienstplicht werd opgeschort.

Opgeschort, niet afgeschaft

Opgeschort, niet afgeschaft. Want de dienstplicht bestaat nog altijd, sterker nog sinds dit jaar is hij zelfs uitgebreid. Meisjes die dit jaar 17 worden, krijgen net als jongens een brief van de overheid dat ze zijn ingeschreven voor de dienstplicht.

Bekijk de reportage. De tekst gaat eronder verder

Patat bij de dominee

Vonk laat ons zien wat er allemaal in zijn woonplaats is veranderd . Zo goed als alles. Allereerst het straatbeeld. De militairen, ook al werken ze er nog wel, zijn niet echt zichtbaar meer. "Ze komen nu 's ochtends met de auto en gaan 's avonds weer naar huis, heel anders dan toen drommen jongens met rugzakken uit de trein stapten. Ook het zwembad lag altijd vol militairen."

In de straat waar Vonk opgroeide, woonden enkel militairen. Het straatje werd omringd met militaire tehuizen. "Dit gebouw noemde wij het PMT, oftewel het Protestants Militaire Tehuis. Daarnaast stond het katholieke tehuis en verderop het tehuis van de humanisten. Die tehuizen zorgden voor vertier als de soldaten klaar waren met hun werk. Hier konden ze onder het oog van de dominee flipperen, een film kijken en een patatje eten. " Al die gebouwen hebben nu een nieuwe functie."

Terug naar de natuur

't Harde heeft nog een heel aantal militairen en het welbekende schietterrein. "Maar uit Ede, Nunspeet en Harderwijk is defensie vertrokken. De kazerne in Nunspeet is zelfs teruggegeven aan de natuur."

Gewetensvraag

Of de opkomstplicht terug moet komen? "Dat is een gewetensvraag, maar los van alle kosten denk ik dat de dienstplicht voor veel jongens vormend is geweest. Weg onder moeders vleugels, en de zoon van de Zeeuwse boer stond zij aan zij met de zoon van de directeur. Aan de andere kant, nu werken we met jongens en meiden die zich voor langere tijd aan defensie verbinden én dat is ook wat waard."