Archeologen vinden uniek Vikingenkamp aan de IJssel bij Zutphen

De Vikingen bivakkeerden in het jaar 882 langere tijd langs de IJssel bij Zutphen. In dat jaar vielen zij de vroege Zutphense nederzetting aan en richtten ze een slachtpartij aan onder de bevolking. In de jaren negentig van de vorige eeuw zijn de resten van verschillende Vikingslachtoffers gevonden bij de bouw van het stadhuis aan het 's-Gravenhof. Vermoedelijk zijn de Vikingen na de slachtpartij naar de overkant van de IJssel gegaan en hebben ze daar hun kamp gebouwd. Vanaf die plek zijn ze verder gaan plunderen door de omgeving.

Michel Groothedde op de plek van het Vikingenkamp bij Zutphen. Foto: Omroep Gelderland

Hnefatafl

Op de akkers aan de vroegere loop van de IJssel hebben archeologen de laatste tijd veel vondsten gedaan die duiden op een langer verblijf van Vikingen op deze plek. Michel Groothedde laat de spullen zien in een vitrine in het Stedelijk Museum van Zutphen. “Hier zien we verschillende mantelspelden die wijzen naar de Vikingen, maar er zijn ook kleine loden kegeltjes. En die wijzen echt op een langer verblijf van Vikingen. Het zijn namelijk een soort schaakstukken voor een bordspel. De Vikingen noemden dat spel Hnefatafl. Dat deden ze om de tijd te doden.”

Vondsten uit het Vikingenkamp. Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

Uniek in Nederland

Een dergelijk Vikingenkamp is een unieke ontdekking in het Nederlands Rivierengebied. Alleen aan de Maas in Limburg zijn enkele soortgelijke locaties gevonden, en uit geschreven documenten is bekend dat de Vikingen een winter verbleven op het Valkhof in Nijmegen. Michel Groothedde kent wel veel Vikingenkamp in Engeland. “In de tijd van de aanval op Zutphen was er een grote Vikingenkolonie in de buurt van de stad York. Het is zeer waarschijnlijk dat de Vikingen die hier aan de IJssel zaten uit Engeland afkomstig waren.

Verhaal van Gelderland

Michel Groothedde zal zijn ideeën over het Vikingenkamp bij Zutphen voor het eerst publiceren in het Verhaal van Gelderland. Dit vierdelige boekwerk beschrijft de Gelderse geschiedenis vanaf de prehistorie tot nu en moet volgend jaar klaar zijn. Michel Groothedde schrijft het hoofdstuk over de middeleeuwen tussen 800 en 1100. Verslaggever René Arendsen sprak met Michel Groothedde over zijn nieuwste ontdekking.

Luister hier naar het spannende verhaal over de Vikingen in Gelderland