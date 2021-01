Asje van Dijk trots op dalende criminaliteit én holocaustmonument in Barneveld

Gefeliciteerd met uw eigen brug. Hoe blij bent u daarmee?

“Het is toch wel heel bijzonder, dat realiseer ik mij ook wel, om zoiets tijdens een afscheid te krijgen. Daar reken je van tevoren niet op. Deze wandelbrug ligt over de Hoenderlaan in Barneveld, echt letterlijk tussen twee dijken in. Treffender kan het haast niet.”

Uw pensioen betekent vanzelfsprekend het einde van uw loopbaan. Hoe kijkt u op uw werkzame leven terug?

“Mijn loopbaan is behoorlijk lang en divers. Ik heb verschillende banen gehad: bloemist, boekhandelaar, wetenschapper, Kamerlid, consultant, gedeputeerde en natuurlijk burgemeester. Bij al die verschillende werkzaamheden leerde ik telkens weer wat nieuws. Ik denk ook, doordat ik het zo divers heb gehouden en telkens weer wat anders ben gaan doen, dat ik het werken ook altijd leuk heb gevonden. Zo heb ik het voor mijzelf spannend gehouden. Die hectiek, dat past wel bij mij.”

Afgelopen woensdag werd Van Dijk op ludieke wijze verrast.

U noemde uw vrouw Aly in uw afscheidsspeech een maatje, iemand op wie altijd kon terugvallen. Ook vertelde u dat zij u vaak een spiegel voorhield. Had u die nodig?

“Een maatje moet je hebben, daar ben ik van overtuigd. Aan Aly heb ik heel veel gehad. Bij haar kon ik – om het maar even in het Barneveldse thema te houden – mijn ei kwijt. Zij voelde ook altijd goed aan als ik ergens mee zat. Dan vroeg ze wat er was. Aan de andere kant wist ze ook feilloos wanneer ze iets niet moest vragen. Ik vind dat een heel bijzondere eigenschap."

Inwoners van de gemeente noemen u als burgervader betrokken en goed op de hoogte. Barneveld heeft negen kernen met grote verschillen. Hoe heeft u al die tijd bij al die mensen betrokken kunnen zijn?

“Als burgemeester moet je er zijn. Vaak wordt dat gekoppeld aan droevige momenten waarin echt dat burgervaderschap naar voren komt, maar als burgemeester moet je ook op andere momenten je gezicht laten zien, als mensen het niet verwachten. Gewoon opduiken, bijvoorbeeld bij een uitvoering van een muziekvereniging, of de opvoering van een toneelstuk."

Asje van Dijk maakt met twee kinderen een rondritje in een tuktuk in De Glind.

Als burgemeester heeft u veel dingen meegemaakt. Groot en klein, verdrietig en vrolijk. Wat is iets dat u altijd bij zal blijven?

"Ik ben trots op de realisatie van het holocaustmonument in Barneveld. We hebben in Barneveld een kleine Joodse gemeenschap, die zeer betrokken is. Ik heb verhalen van hen gehoord en dat heeft diepe, diepe indruk op mij gemaakt. Met het monument hebben we als gemeente de nabestaanden een herdenkingsplek gegeven. Een plek die troost kan bieden. Echt een zichtbaar teken. Wat de joden hebben meegemaakt is niet in woorden uit te drukken én natuurlijk ook niet in een monument. Maar het is hopelijk wel een plek die stof tot nadenken geeft. Het monument is maar 1,20 meter hoog en 60 centimeter breed, toch zit er zo’n groot verhaal achter."

Afgelopen januari werd het monument onthuld.

Is fipronil ook zo’n onderwerp dat u niet snel vergeet?

“Fipronil… Ik had er vóór die crisis nooit van gehoord. Ik had ook geen idee wat het was, maar in de zomer van 2017 dook het opeens op. Dat was een heel bijzondere tijd. En eigenlijk is die tijd ook nog steeds niet afgerond, want het proces loopt nog. Als burgemeester moet je op zo’n moment een luisterend oor bieden aan de betrokkenen. Barneveld staat bekend om z’n pluimvee. We hebben alles in de gemeente dat met eieren te maken heeft. Ik was echt bang dat de het hele cluster in elkaar zou storten als gevolg van fipronil. Dan hadden we echt een fors probleem gehad. Daar komt ook nog eens bij dat de NVWA zich ook niet van z’n beste kant liet zien in die tijd."

Wat ziet u als een persoonlijk hoogtepunt uit uw tijd in Barneveld?

“Persoonlijke hoogtepunten, zo zou ik dat niet willen omschrijven. We werken als gemeente samen, met heel veel mensen. Als ik er dan toch iets uit moet kiezen: we hebben in de afgelopen jaren de criminaliteitscijfers in de gemeente flink naar beneden gekregen. Op het hoogtepunt hadden we ruim 360 inbraken in een jaar tijd, dat zijn er natuurlijk veel te veel.

Door er als gemeente bovenop te zitten, hebben we die cijfers echt laten dalen. Barneveld is bijvoorbeeld ook dekkend in whatsapp-buurtgroepen, andere gemeenten komen bij ons kijken hoe we dat voor elkaar gekregen hebben. Dat maakt mij dan wel trots.”

Iets waar u mogelijk anders op terugkijkt, is de zand-affaire met Vink. Een onderzoekscommissie concludeerde dat de gemeente te weinig leiding gaf. Bewoners voelden zich door u persoonlijk in de steek gelaten. Dat lijkt mij geen prettige boodschap, zeker omdat u bekend staat als een verbinder.

“De zand-affaire draaide om vervuild zand. Zembla bracht naar buiten dat een Barneveldse wijk op verontreinigde grond zou zijn gebouwd. Als gemeente hebben we meteen aan de gezondheidsdienst gevraagd of er een risico voor de volksgezondheid was. Ook is snel daarna bodemonderzoek verricht om zeker van de zaak te zijn. Die onderzoeken toonden aan dat er geen gevaar voor de volksgezondheid bestond.

Maar, als je als bewoner via de televisie te horen krijgt dat je op vervuild zand woont, dan komt dat natuurlijk heel dichtbij en maak je je direct zorgen over je eigen gezondheid en die van je kinderen. Dat begrijp ik heel goed. Dan moet je als burgemeester wederom een luisterend oor bieden en er voor die mensen zijn, hun ongerustheid en vragen goed horen en meenemen naar het gemeentehuis.

Sommige inwoners waren het niet met ons onderzoek eens. We hebben hen toen een onafhankelijk onderzoeksbureau aangeboden die nogmaals met hen de onderzoeken langs liep. Ook hebben we een onafhankelijk voorzitter van de overleggroep beschikbaar gesteld. Alles om de mensen tegemoet te komen."

Hoe zat het ook alweer met de zandkwestie?

Barneveld blijft de komende tijd doorgroeien, mede door de fusie met Scherpenzeel. Had u daar niet bij betrokken willen blijven?

“Tuurlijk had ik daarbij willen blijven. Bestuurlijk is er niks mooiers en uitdagend dan het samenvoegen van twee gemeenten tot één en daarbij de dorpen bij elkaar te brengen. Professioneel gezien had ik dat absoluut willen doen, maar ik vind dat ik daarbij ook naar mijzelf moet kijken. Als de fusie doorgaat, dan is het proces afgerond op 1 januari 2023. Het duurt nog bijna twee jaar totdat het zover is. En zo lang wil ik nou ook weer niet wachten op mijn pensioen. Ik heb tijdens het eerste deel van het fusieproces, het ‘open overleg’, de Barneveldse belangen behartigd. Nu dat proces is afgerond, is het een goed moment om het stokje over te dragen.”

Inwoners van Scherpenzeel zijn in meerderheid tegen de fusie. Wat is uw boodschap voor deze mensen?

“Ik begrijp heel goed dat er mensen in Scherpenzeel zijn die niet op een fusie zitten te wachten en graag zelfstandig blijven. De vraag die je jezelf dan moet stellen is, in welke vorm moet dat dan zijn? Soms is het beter om samen te gaan, zeker in deze tijd van schaalvergroting. Scherpenzeelers zijn bang dat ze autonomie én grip over hun eigen dorp verliezen, maar juist met het dorpenbeleid dat de gemeente Barneveld nu opzet, is die angst niet terecht. Barneveld bestaat al sinds mensenheugenis uit negen kernen, die allemaal heel verschillend zijn. En toch vormen die dorpen in harmonie de gemeente Barneveld. Scherpenzeel kan daar heel prima bij. Ik zou de Scherpenzeelers willen meegeven: wees niet bevreesd. Ik zie een mooie toekomst samen. Scherpenzeel blijft echt Scherpenzeel.”

In juni liet Van Dijk al weten open te staan voor een fusie, "mits dat beter is voor beide dorpen".

U woonde in Terschuur en nu in Voorthuizen. Nu u de gemeente verlaat als burgemeester, vertrekt u dan ook als inwoner?

“Nee, Aly en ik blijven voorlopig in Voorthuizen wonen. We hebben het er erg naar ons zin. Voorthuizen is een mooie plek, Barneveld een mooie gemeente. Er is absoluut geen reden weg te gaan.”