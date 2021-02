Appelpop gaat voor editie in 2021 maar onzekerheid blijft

De editie van Appelpop van dit jaar wordt a hell of a job, maar de stichting Muziekstad Tiel, de organisatie achter het tweedaagse gratis popfestival op de Waalkade in Tiel, doet er alles aan om het feest door te laten gaan en heeft alle draaiboeken klaarliggen.

Kees van Keulen, voorzitter van Muziekstad Tiel, is nog altijd gematigd positief over het doorgaan van het festival dit jaar in de tweede week van september, alhoewel hij ook beseft dat er nog heel wat water door de Waal moet stromen voor het zover is. "Alles hangt af of we corona in bedwang kunnen krijgen, aan ons zal het niet liggen."

'We mogen niet klagen'

"Gelukkig hebben we 2020 positief kunnen afsluiten. Met veel organisaties waar we al afspraken mee hadden, hebben we alsnog goeie deals kunnen maken. We hebben natuurlijk wel geld verloren omdat we geen inkomsten hadden, maar al met al mogen we niet klagen. Ook de gemeente heeft met ons meegedacht en financieel ondersteund", zo laat van Keulen verder weten.

Eind april of begin mei moet voor Appelpop wel duidelijk zijn of men het festival door kan laten gaan. "Een feestje organiseren waarbij mensen bijvoorbeeld 1,5 meter van elkaar moeten staan, is natuurlijk niet te doen. Buiten het feit dat het niet gezellig is, mogen er dan ook een stuk minder mensen op het evenemententerrein. Dat scheelt ook veel omzet en dat kunnen we ons niet permitteren. We zijn een gratis festival en een belangrijk deel van de bekostiging van Appelpop komt door de drank- en voedselomzet."

'Bands staan te springen'

"Veel sponsors hebben aangegeven paraat te staan om weer mee te doen en ook de steun van de overheid voelt warm", zegt Van Keulen verder. "Vrijwilligers willen maar al te graag en ook de bands zitten te springen om weer op te gaan treden. In de evenementenbranche is het wel een slagveld, hopelijk brengt het waarborgfonds voor de vele festivals en toeleveringsbedrijven een lichtpuntje."

Andere festivals, zoals de Zwarte Cross, hebben laten weten hun festival later in het jaar te willen organiseren. Voor Van Keulen is dat geen probleem. "De boys in de Achterhoek willen hun festival in het derde weekend van september eventueel gaan organiseren. Ik hoop dat ze het voor elkaar krijgen. Zo'n succesvol feest moet blijven bestaan, net als de onze! Wij gaan ervoor. Daar kan Nederland op rekenen!"