Jesse vermaakt zich tijdens avondklok met gametoernooi Beat the Clock

"Ik denk dat het helpt, want gamen is leuk en je kunt het buiten niet doen. Dus blijf je binnen." Jesse ging met drie vrienden 'boxfighten' in het spel Fortnite, in het tiendaagse spelletjestoernooi 'Beat the Clock'.

Dat spellentoernooi voor jongeren van 13 en ouder wordt speciaal gedurende de avondklok gehouden op esportsnederland.nl. Dat is een platform waar spelers van online games hun krachten kunnen meten in toernooien.

Avond doorkomen

Volgens de organisatoren is het online toernooi het perfecte middel om je avond door te komen, nu je niet naar buiten mag. "Pak je controller, ga de strijd aan in Fortnite, FIFA of Rocket League en word de winnaar van Beat the Clock", zo proberen ze de jongeren te verleiden.

Bekijk de video over Jesse. De tekst gaat eronder verder

Meedoen is gratis van 28 januari tot en met 6 februari 2021 en heeft voor elk toernooi prijzenpotten van minimaal 500 euro. Winnaars komen in een online finale op zaterdagavond 6 februari 2021. De finale wordt live uitgezonden via een online gamekanaal.

Naar buiten

Wethouder Liesbeth Vos vindt het voor nu best een goed idee, maar ziet de jongeren graag weer achter de computer vandaan komen als we weer naar buiten kunnen en het weer mooier weer wordt.