Langeafstandsliefde: 'Je ziet elkaar alleen via een schermpje'

Al bijna een jaar heeft Tanja haar Amerikaanse liefde Jeffrey Barsky niet in levende lijve gezien. Het is dan ook een hele afstand tussen Arnhem en Chicago. Naar de Verenigde Staten reizen kan niet door de daar geldende coronaregels. Daarom zou binnenkort Jeffrey op bezoek komen bij Tanja in Arnhem. Maar dat kan dus niet meer. "Dat is heel verdrietig"' zegt Tanja. "Zeker in deze tijden als het moeilijk is. Dan wil je elkaar vastpakken. Maar dat kan niet. Je ziet elkaar alleen door een schermpje."

'Avondklok lijkt belangrijker'

Ook Jeffrey heeft het er moeilijk mee, vertelt hij via de internet-beeldverbinding: "Het is hard nieuws, maar we hebben geen keus. We missen elkaar." Tanja vindt dat de overheid te weinig ruchtbaarheid geeft aan het inreisverbod voor langeafstandsgeliefden. "Het lijkt alsof de avondklok belangrijker is dan je geliefden zien."

