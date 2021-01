Opruiing per computer is óók strafbaar, waarschuwt Marcouch relschoppers

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem maakt zich zorgen over de berichten rondom mogelijke protesten of rellen in zijn stad. Onder die berichten zit wel veel 'nepnieuws', vertelt hij aan Omroep Gelderland. Maar mensen die online opruien, worden thuis bezocht en aangehouden, belooft de burgervader.

Ook al zit je thuis achter je computer: opruiing is strafbaar, benadrukt Marcouch. Dat kan volgens hem ook gaan om het verspreiden van dergelijke informatie. "Denk daar niet te lichtzinnig over. Dit is geen grap. Het veroorzaakt onrust."

"Mensen waarvan we weten dat die in de verleiding kunnen komen om rellen te schoppen, worden bovendien proactief aangesproken", vervolgt de burgemeester.

Geen aanmelding protesten

Wel maakt Marcouch een duidelijk onderscheid tussen de relschoppers en mensen die willen protesteren of zich willen manifesteren. "Die moeten zich melden en dan maken we daar afspraken over." Maar uit de hoek van de groepen die zich tegen het coronabeleid van de overheid keren, is zo'n verzoek er nog niet geweest, bevestigt Marcouch.

Hoewel er in Arnhem nog geen 'noemenswaardige incidenten' waren, krijgt Marcouch toch veel berichten van verontruste stadgenoten. "Het geweld dat je op andere plekken om je heen ziet, is zodanig excessief. Dat doet heel veel met het gevoel van veiligheid. Dat is zorgelijk en onacceptabel."

'Groot compliment'

Elke vorm van geweld tegen de politie moet daarbij worden afgestraft, is de burgervader stellig. "Dat is afgrijselijk." Maar op dit moment verdient zijn stad een groot compliment, vindt Marcouch. "Arnhemmers kennen de geschiedenis van een vernielde stad, toen ze na de Tweede Wereldoorlog de mouwen opstroopten om die weer op te bouwen. Daar zijn we goed van doordrongen."

Betrokkenheid Vitesse-supporters

Berichtjes van ouders die erop toezien dat hun kinderen om 21.00 uur binnen zijn, geven de burgervader vertrouwen. "En ook de betrokkenheid van bijvoorbeeld Vitesse-supporters die zich duidelijk uitspreken, is mooi om te zien."

Als de zomer in zicht komt, moet ook figuurlijk voor ons de zon weer gaan schijnen, herinnert Marcouch zijn inwoners eraan waar de maatregelen allemaal voor dienen. "Zodat we weer een terrasje kunnen pakken. We missen elkaar, en dat doet pijn."

