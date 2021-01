De amateurs van TEC trainen vol door, maar waarvoor?

"Wij hebben constant vier keer in de week getraind", vertelt trainer Hans van de Haar van de tweede divisionist. "Op zaterdag doen we een training in plaats van de wedstrijd. Het vereist wel wat aandacht om het coronaproof te houden. Ik denk dat wij genoeg oefeningen hebben om het leuk te houden en er zit behoorlijk wat competitie in. Wat we wel missen, is de echte strijd en de duels en de langere afstanden in elf tegen elf."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Het is volkomen ongewis of en hoe het seizoen wordt afgemaakt. Van de Haar: "Nee, we wachten af tot 9 februari. Dan komt de KNVB met een volgend scenario. De KNVB is niet te benijden, want ze moeten steeds reageren op hetgeen er gebeurt. Er is geen uitdaging nu, behalve wat we kunnen bieden op de trainingen."

Geen degradatie

"Het lijkt er nu op dat we in het weekend van 9 en 10 april zouden beginnen. En dan met twee poules van negen. Je zou enige winst kunnen pakken door de Jong-elftallen eruit te gooien, dan heb je minder speeldagen nodig. En dan nog promotie/degradatie-wedstrijden. Al vind ik dat je het nu eigenlijk nu niet kunt maken om een club te laten degraderen", gaat de trainer verder.

Tekst gaat verder onder de foto.

Trainer Hans van de Haar. Foto: Omroep Gelderland

Het verenigingsleven bij de club in Tiel ligt ook volledig stil. "Wij organiseren wel dingen voor de jeugd in combinatie met spelers van het eerste, om zo de binding te houden. Maar eigenlijk mogen volwassenen niet op het complex komen als ze geen functie hebben. Dan is wel een heel stuk sociaal leven weg. Maar het is ook oppassen. Ik lees nu dat zoveel spelers gaan stoppen, omdat ze de coronatijd aanpakken om goed na te denken. Ik kijk er elke dag naar uit om weer te kunnen beginnen, maar de hoofdzaak is dat mensen weer gezond zijn en dat er minder mensen overlijden. Pas dan is voetbal weer hoofdzaak voor mij", legt Van de Haar uit.

Jaloers op de profs

Middenvelder Mike Vreekamp is blij dat er in ieder geval nog getraind wordt. "Dat is echt fijn. Het is een ander soort training, maar iedereen is lekker bezig. En zelfs met de avondklok wordt rekening gehouden, want de trainingen doordeweeks zijn eerder. Maar ik kijk mega uit naar weer echt voetballen. Het is afwachten. Hopelijk kunnen we nog wat wedstrijden spelen in competitieverband. Het is al het tweede seizoen dat dit zo gebeurt. Ik ben stiekem wel jaloers, want het liefst hadden wij ook gewoon doorgevoetbald."

Tekst gaat verder onder de foto.

De training van TEC. Foto: Omroep Gelderland

Verdediger Basil Camara moet dat nog zien. "Zoals het er nu uitziet, heb ik er een hard hoofd in dat er nog iets gaat herstarten. Het voelt een beetje vreemd om alleen te trainen. Maar het is wel top om vier keer in de week bezig te zijn. En dat is ook lekker, zodat de kilo's er niet aanvliegen in de lockdown."

Gretig

"Dit is al het tweede seizoen dat wordt onderbroken. Je voetbalt ongeveer tien jaar in een seniorenelftal, dan is het vervelend als daarvan twee jaar wordt weggegooid. Als we weer mogen voetballen, zijn we heel gretig. Want we hebben maar vier wedstrijden gespeeld met een heel nieuw team", aldus Camara.