Uitblinker Barreto leidt NEC naar zege op Jong Utrecht

De routinier uit Paraguay kwam er na rust meteen in en verzond een schitterende pass waaruit Jordy Bruijn de score opende. "Ja, dat was een mooie bal. Ik probeer heel vaak zo'n diepe bal te spelen. Dit was een goede loopactie van Jordy. De bal kwam perfect bij hem terecht en hij schiet hem geweldig in."

"Deze drie punten zijn echt belangrijk voor ons. Ik ben blij met mijn eigen wedstrijd, maar ook voor het team. Ik probeer de jongens altijd te helpen. We stonden met 1-0 voor en toen kwam die rode kaart voor Rens van Eijden. Ik zag niet waarom hij die kreeg. Er stonden veel mensen daar bij elkaar. Wel jammer dat onze aanvoerder rood krijg, want hij is echt belangrijk voor ons."

Trainer Rogier Meijer prees de ervaren middenvelder. "Edgar is enorm goed ingevallen. Hij gaf een goede assist, één van zijn eerste ballen in de wedstrijd. Dat gaf hem zelf natuurlijk ook vertrouwen. Maar ook in het team bij elkaar houden en het veroveren van tweede ballen was hij uitblinker."

Rens van Eijden moet eraf Foto: Broer van den Boom

Meijer baalde wel van de rode kaart voor Van Eijden. "Ja, er was een hele groep bij elkaar. Er wordt geduwd over een weer en ik denk dat Rens ook een duw wil geven. Maar het ziet er even anders uit. Niet slim van ons om in die situatie te zijn. Alleen, het is gebeurd en hielp hij ons daar niet mee. Maar we hebben het goed opgelost. De tweede helft hebben we meer gecreëerd dan de eerste helft. We nemen de uitslag mee en over het spel hebben we het maar niet meer."