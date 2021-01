Slagvaardig De Graafschap huurt na Leemans ook Platje: 'En het liefst nog een middenvelder'

De druk staat er het hele seizoen al vol op bij De Graafschap. De titelkandidaat, die nu weer vier keer op rij heeft gewonnen, moet promoveren naar de eredivisie. Om dat heilige doel te realiseren, wordt alles uit de kast gehaald. "We willen de jacht vol openen", zegt technisch manager Peter Hofstede. De Graafschap staat derde en moet minimaal tweede worden voor rechtstreekse promotie.

Slagvaardig

Nu de deadline van de transfermarkt dichtbij komt, toont de club uit Doetinchem zich slagvaardig en ambitieus. Maandagavond om 24.00 uur sluit de zogeheten window en moet de selectie een 'flinke kwaliteitsimpuls' gekregen hebben. Dat lijkt de clubleiding te gaan lukken.

Woensdag maakte Hofstede de huurdeal met Clint Leemans van eredivisieclub PEC Zwolle al rond. "Bij De Graafschap voel ik wel vertrouwen. Ik ga ze helpen naar een hoger niveau", liet Leemans de fans gretig weten. De middenvelder, goed voor ruim 200 duels in het profvoetbal, toonde gisteravond tegen Oss direct zijn waarde met een doelpunt.

Clint Leemans (foto BSR) Foto: Omroep Gelderland

Platje komt

Komende week komt ook de ervaren spits Platje naar De Graafschap. Technisch manager Peter Hofstede bevestigt dat er overeenstemming is bereikt met de voormalig speler van onder meer NEC, Volendam en VVV. Platje voetbalde ook in Zweden, Duitsland, Frankrijk en België en heeft nu nog een contract tot eind december in Indonesië.

'Een beest'

Trainer Mike Snoei omschreef goaltjesdief Platje al als 'een beest' die fysiek enorm sterk is geworden. Vier jaar geleden werkte het duo succesvol samen bij Telstar. De trainer uit Didam heeft altijd het contact met hem onderhouden. Vrijdagavond liet Snoei al doorschemeren dat er een akkoord is en Hofstede deed daar zaterdagochtend ook niet moeilijk over. "We gaan dat wel rond maken."

Bekijk het gesprek met trainer Snoei. De tekst gaat verder onder de video.

Hulp Feyenoord

Maar De Graafschap wil het liefst nog meer. Op het middenveld is Jordy Wehrmann van Feyenoord een serieuze huuroptie. "Een vechtertje en een waanzinnig talent die hier goed zou passen. Hij wil zelf ook graag deze kant op komen", vertelt Snoei.

Bonus

De vraag is of de Rotterdammers hem naar de eerste divisie laten gaan. Het Duitse Hoffenheim zou het talent graag kopen. Hofstede: "We zijn hierin volledig afhankelijk van anderen. Voor ons zou hij een bonus zijn. Sowieso is een extra middenvelder een bonus. Op dit moment is er niets concreet. Het ligt bij Feyenoord, maar we zouden hem zeker goed kunnen gebruiken. Er is wat budget vrijgekomen."

De concurrentie gaat toenemen bij De Graafschap (foto BSR Agency) Foto: Omroep Gelderland

Concurrentie

Snoei heeft intern nadrukkelijk zijn wensen uitgesproken: "Ik vind ons te dun op het middenveld. Als je de lange spurt dit seizoen wil volhouden, moet je niets aan het toeval overlaten. Te veel concurrentie? We hebben maar één missie en dat is promoveren. Dan heb ik liever één ontevreden speler meer waar je eens wat vaker mee moet zitten."

Sisser

"De jongens is duidelijk het plaatje geschetst. We hebben ongeveer 15-16 jongens en twee jonge talenten met Neghli en Hilderink. Maar de rest is er nog niet klaar voor. Je ziet het als Dekker en Seuntjens zoals zondag in Volendam ineens wegvallen, dan is er direct een probleem. Gelukkig liep dat met een sisser af. Met Mystakidis en Blummel zijn er ook twee spelers vertrokken. We willen de selectie op peil houden en het liefst met betere spelers", aldus Snoei.

Topscorer Seuntjens stond alweer op het veld tegen Oss (foto BSR) Foto: Omroep Gelderland