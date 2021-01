Melvin Platje onderweg naar De Graafschap

Melvin Platje komt De Graafschap versterken. De 32-jarige aanvaller wordt gehuurd van Bali United. Hij is al in Nederland.

De ervaren Platje moet De Graafschap helpen aan promotie naar de eredivisie. Eerder huurde De Graafschap ook al Clint Leemans van eredivisieclub PEC Zwolle. Daarnaast moet er nog een middenvelder komen. "Daar hebben wij ook nog iets nodig", zegt trainer Snoei. "En Platje? Dat ziet er inderdaad goed uit", glimlacht Snoei veelbetekenend.

Op het middenveld is Jordy Wehrmann van Feyenoord een serieuze optie. Maar de vraag is of de Rotterdammers hem naar De Graafschap laten gaan. Ook het Duitse Hoffenheim wil het talent graag overnemen. Dan zou het gaan om koop in plaats van huur. "Wehrmann zou hier goed passen", aldus Snoei.

Met Leemans, Platje en nog een extra middenvelder verwacht De Graafschap dat de inhaalrace op Almere en Cambuur succes gaat hebben. "Alles is gericht op promotie, dat moet", geeft Snoei de enorme belangen bij De Graafschap nog maar eens aan. "Maar makkelijk is het niet. Clubs zijn heel angstig om spelers uit te lenen. Met Platje geloof ik het ook pas als hij hier staat en alles is getekend."

De verwachting is dat zaterdag of zondag de laatste plooien met Platje worden gladgestreken. Eerder werkte Snoei bij Telstar samen al met de fysiek sterke spits. Platje speelde ook voor onder meer NEC. In Indonesië ligt de competitie vanwege corona plat. Hij heeft bij Bali United nog een doorlopend contract.