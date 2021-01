Vrouw zit vast in drijfzand in Edese woonwijk

In Ede is vrijdagavond een vrouw met haar benen weggezakt en vast komen te zitten in drijfzand. Dat bevestigt een woordvoerder van de brandweer in veiligheidsregio Gelderland-Midden. Omstanders belden de brandweer, die de vrouw uit het drijfzand kon trekken.

Het ongeluk gebeurde aan de Spinnerij. Het drijfzand was ontstaan nadat er in de woonwijk een nieuwe grondlaag was gestort, die door hevige regenval drassig was geworden. De vrouw zakte weg, vlak naast een stoep, wat een geluk bij een ongeluk was: daardoor kon de brandweer zich goed schrap zetten om haar los te krijgen, aldus de woordvoerder.

De vrouw is door ambulancemedewerkers onderzocht maar niet gewond geraakt. De gemeente is op de hoogte gesteld en het drijfzand is afgezet met hekken.