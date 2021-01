Carnaval in coronatijd? Zó kan het lekker thuis

"Bier, chips, ander lekker eten en kaarten voor een pub quiz. Oh, en paracetamol, dat zit er in de kist. Willen klanten er vers fruit bij, dan kan dat ook." Tijn Spekkink somt even op wat er zoal in de oude kist kan die als carnavalsbox thuis bezorgd kan worden.

Loat ow niet kisten is bedacht door Tijn en Luuk Bovenkamp. "Eigenlijk zitten wij in de evenementencatering, maar dat ligt nu helemaal stil. Op een gegeven moment heb ik zelfs een baantje aangenomen in de groenvoorziening. En toen bedacht ik dat dít beter bij ons past." Daarom hebben wij bewust die naam voor ons project gekozen. Wij willen niet opgeven, ons niet laten kisten.

Oldtimer als bestelbus

In de aanloop naar het carnavalsweekend brengen Luuk en Tijn alle bestelde carnavalsboxen rond in een oldtimer. Zaterdag gaan zij in de pruttelende stationcar uit 1957 naar de voorzitter en secretaris van De Zandbieters in Harreveld, volgens Luuk de oudste carnavalsvereniging in de Achterhoek.

Bram Toebes is voorzitter van de Zandbieters. Hij heeft bewust de carnavalsbox besteld. "We weten dat deze mannen het nu moeilijk hebben. En als we nu bestellen, kunnen we volgend jaar misschien een goede deal sluiten. En het is voor ons ook een vorm van noaberschap, het helpen van mensen in je omgeving."

400 leden

De Zandbieters telt zo'n 400 leden. Luuk en Tijn hopen dat zij allemaal een box bestellen. En als dat niet gaat lukken, zijn er nog een flink aantal andere verenigingen in de achterhoek. Daarom gaan de twee vrienden er graag vanuit dat ze ook dit carnavalsseizoen nog wat kunnen verdienen.