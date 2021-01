Burgemeester Apeldoorn bereidt zich voor op mogelijke rellen in zijn stad

Op social media zouden berichten rondgaan waarin wordt opgeroepen om een 'kopje koffie' te komen drinken op het Zwitsalterrein in Apeldoorn deze zondag. Bij soortgelijke oproepen in Amsterdam en Eindhoven liepen demonstraties enorm uit de hand.

Toch maakt de burgervader zich niet heel erg zorgen. "Dat lost volgens mij niks op." Wel houdt hij continu overleg met politie en andere burgemeesters over de oproepen. "We hebben de zaak goed in beeld."

Van tevoren demonstraties verbieden ziet hij niet zitten. Wel geldt er een noodverordening tijdens de avondklok van zaterdag op zondag: van negen uur 's avonds tot half vijf 's ochtends.

Vreedzaam demonstreren mag

"Op een vreedzame manier vertellen dat je het niet eens bent met de maatregelen is iets heel anders dan op wapens gelijkende voorwerpen meenemen." In dat laatste geval zal Heerts de politie instrueren wel in te grijpen.

"De feitelijke situatie is dat we nog geen aanmelding hebben van een demonstratie." In de oproepen wordt het Zwitsalterrein genoemd als locatie. De politie houdt de boel daar extra in de gaten.