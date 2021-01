Apeldoorn bereidt zich voor op mogelijke rellen

Dat betekent dat de politie in dat gebied preventieve maatregelen kan nemen en gerichter kan optreden bij incidenten.

'Kopje koffie' drinken op Zwitsalterrein

Burgemeester van Apeldoorn Ton Heerts heeft nauw contact met de politie in afwachting van ongeregeldheden dit weekend. Dat vertelde hij vrijdagavond in het Omroep Gelderland-programma De Week van Gelderland.

Op social media gaan berichten rond waarin wordt opgeroepen om zondag een 'kopje koffie' te komen drinken op het Zwitsalterrein. Bij soortgelijke oproepen in Amsterdam en Eindhoven liepen demonstraties enorm uit de hand.

Toch maakt de burgervader zich niet heel erg zorgen. "Dat lost volgens mij niks op." Wel houdt hij continu overleg met politie en andere burgemeesters over de oproepen. "We hebben de zaak goed in beeld."

Van tevoren demonstraties verbieden ziet hij niet zitten. Wel heeft hij dus een noodverordening ingesteld.

Vreedzaam demonstreren mag

"Op een vreedzame manier vertellen dat je het niet eens bent met de maatregelen, is iets heel anders dan wapens meenemen", zegt Heerts. In dat laatste geval zal hij de politie instrueren wel in te grijpen.

"De feitelijke situatie is dat we nog geen aanmelding hebben van een demonstratie." In de oproepen wordt het Zwitsalterrein genoemd als locatie. De politie houdt de boel daar extra in de gaten.

