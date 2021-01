Experiment met verkeersregelaars op drukke Posbank

Natuurmonumenten en de gemeente Rheden zetten zondag verkeersregelaars in om automobilisten die naar de Posbank willen een parkeerplaats toe te wijzen. Als alle plekken in de omgeving van het Veluwse natuurgebied vol zijn, sluit de gemeente de Posbank af. Alleen een rondje rijden door de heidevelden is dit weekend niet toegestaan, aldus de gemeente.

Het is sinds het uitbreken van de coronacrisis in veel weekenden veel te druk op de Posbank. Recreanten houden onvoldoende afstand. Foutparkeerders blokkeren de weg voor hulpdiensten.

'Niet allemaal op dezelfde plek wandelen'

Regelmatig sluit Rheden het natuurgebied in de loop van een weekeinde af. Gebiedsbeheerder Natuurmonumenten hamert erop dat niet iedereen op dezelfde plek moet gaan wandelen of fietsen, maar de Posbank blijft een probleem.

Afgelopen zondag sloot Natuurmonumenten toen het te druk was geworden de toegangswegen af.

Het inzetten van verkeersregelaars voor een verplichte parkeerplaats is een experiment, aldus de gemeente. De komende tijd worden verschillende maatregelen uitgeprobeerd om uiteindelijk tot een definitieve oplossing te komen voor de bereikbaarheid van de Posbank.

Rheden stelt zoals steeds eenrichtingsverkeer in op de belangrijkste toegangsweg naar de hei.

Ook Dierenbescherming bezorgd

De Dierenbescherming onderschrijft maatregelen, zoals die in Rheden. "Bij grote drukte kunnen wilde dieren richting de weg worden gejaagd", meldt de organisatie, onder meer na berichten van dode dieren die waren opgejaagd. De berichten van opgejaagde reeën vinden we heel verontrustend."

Ook Staatsbosbeheer, geen beheerder van de Posbank, maakt zich zorgen over de verstoring van wild. “De winter is een tijd dat de dieren hun energie moeten sparen om te kunnen overleven. Er is minder voedsel, en kou en nat weer vragen veel van hun energie. Rust is dan van levensbelang. Wandelen met je hond is heerlijk maar los lopen in het bos is geen goed idee. Neem lekker een lange riem of flexlijn mee, dan heeft je hond de ruimte en je beschermt de natuur.”